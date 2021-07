Korona virus i Evropska unija: Šta sve treba da znate o „vakcina pasošima“ i šta to znači za putovanja

Danas pre 5 sati | BBC News na srpskom

Digitalni kovid sertifikat Evropske unije uveden je od 1. jula u svih 27 država članica.

Ko ga može koristiti i šta to znači za one koji putuju u zemlje Evropske unije? Dokaz da je neko: Dostupan je i priznaju ga svih 27 država članica EU, plus Švajcarska, Island, Norveška i Lihtenštajn. Besplatan je – i svi građani EU, kao i državljani zemalja van EU koji legalno borave ili žive u državama članicama (s pravom putovanja u druge države članice), mogu da preuzmu ili dobiju papirni primerak. Neke zemlje već koriste sertifikat – ali zvanično je uveden 1.