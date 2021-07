Epidemiološka situacija u Srbiji jako dobra, bržom vakcinacijom protiv delta soja

Politika pre 1 sat

Direktor kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji Marijan Ivanuša izjavio je danas da je trenutna epidemiološka situacija u Srbiji „jako dobra” i da to treba iskoristiti za vakcinaciju „što pre” kako bi se spremno branili od delta soja korone, koji se ovde tek pojavio. „Vakcinacija je najbolja odbrana protiv korone.

Ovaj soj se puno efikasnije širi u odnosu na ostale, zato i postaje prevladavajući virus”, rekao je Ivanuša za Radio televiziju Srbije (RTS), komentarišući epidemiološku situaciju u Evropi i regionu. On je napomenuo da se baš zbog te osobine delta soja postojeće mere protiv korone moraju strogo primenjivati, navodeći da su ih brojne države ublažavale. „Ljudi su se opustili i u kombinaciji sa virusom koji se brže širi to dovodi do posledica, odnosno pogoršanja”,