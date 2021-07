Vremenska prognoza - 4. jul

RTS pre 1 sat

Drugog dana vikenda u Srbiji bez kišonosnih oblaka. Preovlađivaće vedro, a topliji vazduh sa Mediterana podići će temperaturu za 3-4 stepena. Ujutru od 11 do 18 stepeni, najviša dnevna od 26 do 31. U Beogradu sutra birajte hladovinu. Temperatura do 30 stepeni. Već početkom naredne sedmice ponovo uslovi za pljuskove.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 04.07.2021. Nedelja Pretežno sunčano povremeno uz umerenu oblačnost i malo toplije. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 18, a najviša od 28 do 31 stepen. 05.07.2021. Ponedeljak Promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab do umeren severozapadni. Najniža temperatura od 15