Korona virus: „Festival Egzit je bezbedniji od svake svadbe u Srbiji", u Indoneziji drastična nestašica kiseonika

BBC News pre 1 sat

Getty Images Veliki nedostatak kiseonika u Indoneziji

Delta soj virusa korona koji je, prema procenama Svetske zdravstvene organizacije (SZO) najzarazniji do sada, zabrinjava države širom sveta, a prethodne sedmice pojavio se i u Srbiji.

Trenutna epidemiološka situacija u Srbiji jako dobra i to treba iskoristiti za vakcinaciju kako bi bili spremni na brzo širenje Delta soja virusa koji se ovde tek pojavio, poručio je direktor Kancelarije SZO u Srbiji Marijan Ivanuša.

„To što se pojavio delta soj ne znači da će se pogoršanje dogoditi odmah, ali svakako situacija može da se pogorša u julu, avgustu", dodao je on.

Iako su zdravstveni stručnjaci u Velikoj Britaniji zabrinuti zbog širenja novog soja, ministar zdravlja te zemlje kaže da su briga o mentalnom zdravlju i sprečavanje porodičnog nasilja dobri argumenti za popuštanje epidemioloških mera.

Indonezijska vlada naredila je proizvođačima kiseonika da daju prioritet medicinskim potrebama jer je nagli porast zaraženih Kovidom-19 doveo do nestašice u mnogim gradovima.

Trenutno zemlja svakodnevno beleži više od 25.000 novih slučajeva, a u jednoj bolnici za dan je umrlo 63 pacijenata umrlo zbog nedostatka kiseonika.

U svetu je do sada zaraženo više od 183 miliona ljudi, a preminulo više od 3,96 miliona. Data je 3,1 milijarda doza vakcina, pokazuju podaci Univerziteta Džons Hopkins.

BBC Simptomi Delta soja

Šta se dešava u Srbiji?

Prema najnovijim podacima, u Srbiji je u poslednja 24 časa preminulo troje ljudi, a registrovano je još 77 novih slučajeva zaraze.

Od početka pandemije umrlo je 7.058 ljudi, prema podacima sa sajta covid19.rs.

Međutim, koliko je taj broj precizan nije jasno, s obzirom na to da je ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio da je do kraja 2020. godine broj preminulih bio tri puta veći od zvanično saopštavanog - dok su brojevi na zvaničnom sajtu vlade ostali isti.

U bolnicama je 279, a na respiratorima je devet pacijenata.

U poslednja 24 sata testirano je 5.407 uzoraka.

Od početka epidemije zvanično je potvrđeno 716.873 slučajeva zaraze.

Mikrobiolog Veterinarskog instituta u Kraljevu Milanko Šekler izjavio je da je najvažnija činjenica da vakcina štiti od korone, navodeći i da će novi, „delta soj tražiti nevakcinisane i to ne mora svećom jer ih ima dosta".

„Manja količina tog virusa je dovoljna za inficiranje, znači dovoljno je da ga se udahne manje ili da se kraće sedi kraj zaraženog", rekao je Šekler za TV Prva, dodajući da u slučaju da se vakcinisani razbole, to ima blaži oblik.

Dok su pojedini stručnjaci zabrinuti zbog održavanja muzičkog festivala Egzit u Novom Sadu od 8. do 11. jula, gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević uverava da na Petrovaradinsku tvrđavu niko neće moći da uđe bez dokaza o vakcinaciji ili negativnog testa.

„Egzit je bezbedniji od svake svadbe u Srbiji. Na svadbama imate par stotina ljudi, bez evidencije da li su vakcinisani ili negativni na Kovid-19", rekao je Vučević.

On kaže da u Novi Sad dolazi publika koja ima dokaz da je negativna na koronu, da je testiranje besplatno za državljane Srbije koji nisu vakcinisani i za državljane tri susedne zemlje, ali da je po evidenciji Egzita više od 70 odsto publike koja dolaze vakcinisano.

„Rekao bih da je Egzit najbezbedniji festival u Srbiji. Nije moguće da odete na tvrđavu i da pravite gužvu, jer sve se snima i beleži.

„Brzi test za posetioce Egzita će biti na Novosadskom sajmu - ako su negativni idu da menjaju kartu za narukvicu", dodaje on.

Organizatori festivala saopštili su da na Egzit niko neće moći da uđe bez dokaza da ne nosi zarazu, bez obzira da li ima kartu.

Ulaz na Petrovaradinsku tvrđavu od 8. do 11. jula biće ograničen na one koji ili poseduju Digitalni zeleni sertifikat, što znači da su vakcinisani ili preležali kovid 19, ili na one koji imaju negativan brzi antigenski ili PCR test, naveli su.

Obezbeđeni su besplatni brzi testovi u Novom Sadu.

Aplikacija za pomoć pacijentima koji boluju od post-kovid sindroma

Uskoro će u Srbiji biti dostupna digitalna aplikacija namenjena ljudima koji imaju problema sa post-kovid sindromom, najavljeno je iz Ministarstva zdravlja.

Cilj je da aplikacija pomogne pacijentima koji i nakon preležanog Kovida-19 imaju zdravstvene smetnje, da pronađu lekara i adekvatnu terapiju.

BBC

Pogledajte: Kako da razlikujete simptome korona virusa, gripa i prehlade

Svi državljani Srbije od 12. maja mogu da preuzmu Digitalni zeleni sertifikat, odnosno potvrdu o izvršenoj vakcinaciji protiv korona virusa i rezultatima različitih testiranja na kovid-19.

Digitalni zeleni sertifikat, pored ličnih podataka - imena, prezimena, JMBG-a, pola i broja pasoša, sadrži podatke da li je neko vakcinisan, broj primljenih doza, kao i datum primanja prve i druge doze.

Ovaj sertifikat sadrži i rezultate PCR, antigenskog i serološog testa.

Digitalni zeleni sertifikat dobijaće i oni koji su u prethodnih šest meseci preležali preležali Kovid-19, a posle toga se nisu vakcinisali.

U sertifikat je upisan i podatak o pozitivnom testu.

Ovaj sertifikat moguće je preuzeti preko sajta eUprava.

Prijavljivanje za vakcinaciju u Srbiji je moguće preko portala e-Uprave, Vajber aplikacije, kao i telefonom preko pozivnog centra na broj 0800 222 334.

Ukratko iz sveta:

Desetine hiljada ljudi u Brazilu protestuje zbog načina na koji je vlast upravljala Kovid krizom

protestuje zbog načina na koji je vlast upravljala Kovid krizom U Indoneziji svakodnevno raste broj novozaraženih, bolnice ostaju bez kiseonika

svakodnevno raste broj novozaraženih, bolnice ostaju bez kiseonika Broj preminulih od posledica korona virusa u Indiji premašio 400.000, što je treće mesto u svetu posle Amerike i Brazila

premašio 400.000, što je treće mesto u svetu posle Amerike i Brazila U školama bi trebalo raditi PCR ili antigenske testove kako bi se izbeglo vraćanje na onlajn nastavu u slučaju novog talasa epidemije, preporučio je evropski ogranak Svetske zdravstvene organizacije (SZO) .

. A merička farmaceutska grupa Džonson i Džonson saopštila je da jedna doza te vakcine efikasna i protiv Delta soja virusa, sa imunološkim odgovorom koji može da traje najmanje osam meseci

farmaceutska grupa Džonson i Džonson saopštila je da jedna doza te vakcine efikasna i protiv Delta soja virusa, sa imunološkim odgovorom koji može da traje najmanje osam meseci Vlada Australij e je najavila dalje drastično smanjenje broja putnika kojima je dozvoljen ulazak u zemlju, dok vlasti pokušavaju da suzbiju širenje virusa zaključavanjem nekih većih gradova.

je najavila dalje drastično smanjenje broja putnika kojima je dozvoljen ulazak u zemlju, dok vlasti pokušavaju da suzbiju širenje virusa zaključavanjem nekih većih gradova. U svetu je do sada zaraženo više od 183 miliona ljudi, a preminulo više od 3,96 miliona. Data je 3,1 milijarda doza vakcina, pokazuju podaci Univerziteta Džons Hopkins.

BBC

Kakva je situacija u regionu?

Bosna i Hercegovina - 205.047 potvrđenih slučajeva

Do sada je umrlo 9.667 ljudi, a oporavilo se 183.663 ljudi

Hrvatska - 360.237 potvrđen slučaj

Do sada je preminulo 8.218 ljudi, a oporavilo se 351.461

Slovenija - 257.421 potvrđenih slučajeva

Do sada je preminulo 4.419 ljudi, a oporavilo se 252.566 pacijenata

Severna Makedonija - 155.706 potvrđenih slučajeva

Od posledica korona virusa do sada je preminulo 5.486 ljudi, a oporavilo se 150.067

Crna Gora - 100.316 potvrđena slučaja

Preminulo je 1.614 ljudi, a oporavilo se 98.403 pacijenata

U Crnoj Gori stupile na snagu nove mere koje podrazumevaju duže radno vreme u kafićima i žive muzike na otvorenom, ali i neke pogodnosti onima koji se vakcinišu.

Kosovo - 107.725 potvrđenih slučajeva

Do sada je preminulo 2.248 ljudi, a vakcinu je primilo 19.257

Getty Images

Kako je u svetu?

Desetine hiljada ljudi izašlo je ulice širom Brazila u znak protesta protiv vlade predsednika Žaira Bolsonara i načina na koji su nadležni upravljali pandemijom.

Protesti su izazvani nedavnim navodima o korupciji u postupku nabavke vakcina.

U Brazilu je prošlog meseca broj smrti povezanih sa Kovidom-19 premašio 500.000.

To je drugi najveći broj umerilh u jednoj zemlji, posle Amerike.

Reuters Protesti u Rio de Ženeiru

Ministar zdravlja Velike Britanije Sadžid Džavid rekao je da razume argumente da je neophodno popustiti epidemiolške mere zbog zdarvlja nacije.

Iako su mere koje je vlada preuzela spasile nebrojano života, pravila su u isto vreme dovela do porasta nasilja u porodici i imale izuzetno loš uticaj na mentalno zdravlje, rekao je Džavid.

Dodaje da je potrebno da naučimo da živimo sa Kovidom, ali i on ističe da će „broj slučajeva rasti eksponencijalno"

Princ Čarls otkrio koje su mu omiljene pesme tokom gostovanja na radiju

Reuters

Šta Dajana Ros, Edit Pijaf i Barba Strajsend imaju zajedničko?

Svi se nalaze na listi omiljenih umetnika princa Čarlsa, budućeg kralja Velike Britanije.

Ovaj detalj princ je otkrio tokom specijalnog radio gostovanja, kojom prilikom se zahvalio radnicima Nacionalne zdravstvene službe i volonterima.

Program u trajanju od sat vremena snimljen je u susret državnom Danu zahvalnosti - koji se obeležava u znak zahvalnosti ljudima koji čiji je rad bio važan tokom pandemije.

Plejlista od 13 omiljenih pesama princa Čarlsa biće objavljena i na aplikaciji Spotifaj.

Broj smrti koje se dovode u vezu sa korona virusom u Indiji premašio je 400.000, zbog čega vlasti pokušavaju da ubrzaju vakcinaciju.

Stručnjaci upozoravaju da je pravi broj preminulih verovatno veći, ali da nisu službeno zavedeni.

Indija je treća na svetu posle Amerike i Brazila koja je zabeležila više od 400.000 smrtnih slučajeva.

Po broju zaraženih je na drugom mestu sa više od 30 miliona slučajeva, više ima samo Amerika.

Svetska zdravstvena organizacija je saopštila da je Delta soj, koji se prvo pojavio u Indiji, „najzarazniji od svih dosadašnjih varijanti korona virusa".

U maju su i susedne zemlje beležile porast slučajeva Nepal, Pakistan i Šri Lanka, a nepalski zdravstveni sistem najteže je pogođen.

Broj zaraženih raste i u Avganistanu, Bangladešu, Indoneziji, Tajlandu i Mongoliji.

U školama bi trebalo raditi PCR ili antigenske testove kako bi se izbeglo vraćanje na onlajn nastavu u slučaju novog talasa epidemije, preporučio je evropski ogranak Svetske zdravstvene organizacije (SZO).

„Letnji meseci pružaju priliku vladama da uvedu paket mera koje će doprineti smanjivanju stope zaraze i izbegavanju zatvaranja škola", naveo je direktor evropskog ogranka SZO Hans Kluge.

U zajedničkom saopštenju sa Uneskom i Unicefom ocenjuje se da je zatvaranje škola „negativno uticalo na obrazovanje i socijalnu i mentalnu dobrobit dece i mladih".

„Ne možemo da dozvolimo da deci budu uskraćeni obrazovanje i razvoj zbog pandemije", poručio je Kluge.

SZO smatra da zatvaranje škola treba da bude krajnja mera i to samo u slučaju „eksplozije broja zaraženih ili ako širenje zaraze ne može da se kontroliše nekom drugom merom".

Ta institucija UN juče je upozorila da se u Evropi povećava broj novozaraženih korona virusom i to delta sojem koji je zarazniji.

Getty Images

Američka farmaceutska grupa Džonson i Džonson saopštila je da jedna doza te vakcine efikasna i protiv Delta soja virusa, sa imunološkim odgovorom koji može da traje najmanje osam meseci.

Prema studiji koju je sprovela farmaceutska grupa na maloj grupi od osam osoba vakcinisanih njenom vakcinom, antitela i ćelije njihovog imunološkog sistema neutralisali su Delta soj virusa.

Druga studija na 20 vakcinisanih pacijenata iz Medicinskog centra Bet Izrael u Bostonu dala je iste rezultate.

Podaci tih studija su pre objavljivanja postavljeni na platformi BioRkiv na kojoj naučnici mogu da stave rad pre eventualnog objavljivanja u naučnom časopisu.

„Verujemo da naša vakcina pruža dugotrajnu zaštitu od kovid-19 i omogućava neutralizaciju Delta soja", naveo je u saopštenju Pol Stofels, naučni direktor kompanije Džonson i Džonson.

Podaci tokom osam meseci pokazuju da vakcina protiv korona virusa, koja se daje u jednoj dozi, „proizvodi snažan neutrališući odgovor antitela koji se ne smanjuje, već tokom vremena primećujemo poboljšanje", rekao je Matai Mamen, zadužen za istraživanja i razvoj u kompaniji.

Pogledajte video: Kako nastaje kolektivni imunitet

BBC

BBC

Pratite nas na Fejsbuku i Tviteru. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 07.05.2021)