Danas promenljivo oblačno, mestimično sa kišom

U većem delu Srbije danas će biti promenljivo oblačno, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, dok se posle podne očekuje smanjenje oblačnosti, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Vetar će slab i umeren, na istoku povremeno i jak, severozapadni. Najniža temperatura kretaće se od 13 do 19, najviša od 26 do 32 stepena Celzijusa. U Beogradu će danas biti promenljivo oblačno, ujutro i pre podne uz mogućnost slabe kiše. Posle podne predviđa se smanjenje oblačnosti. Vetar će biti slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura kretaće od 15 do 19, a najviša 27 stepeni Celzijusa. Biometeorološka situacija biće relativno nepovolјna za za većinu