Palmer: Tužba za genocid ne rešava sporove Srbije i Kosova

Američki specijalni izaslanik za Zapadni Balkan Metju Palmer izjavio je povodom najavljene tužbe Prištine protiv Srbije za genocid da „ne misli da bi takav pristup doprineo rešavanju spora između Kosova i Srbije“.

Dodaje da je „nezavisna odluka Kosova“ ako želi da nastavi sa tužbom. „Moraju da imaju osnovu za to, i to je pitanje koje mora da se reši pre podnošenja tužbe. To je komplikovano“, rekao je Palmer za kosovski RTV21, prenosi Kossev. On je u intervjuu rekao da bi Amerika želela da između strana u dijalogu Beograda i Prištine, ali i u celom regionu, vidi manji fokus na prošlost, a veći na budućnost. „Važno je za budućnost Kosova da pronađe zajedničke tačke sa Srbijom,