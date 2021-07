UŽIVO Novak utišao publiku majstorskim potezima

Nova pre 32 minuta | Autor:Dušan Marković

Novak Đoković protiv Kristijana Garina igra osminu finala Vimlbdona (14.30, Sportklub 1).

Imao je Novak efikasan put do druge nedelje turnira, pobedio je Drejpera, Andersona i Kudlu izgubivši samo jedan set, uvodni prvi protiv 19-godišnjeg Drejpera. Bio mu je taj set samo uvodno zagrevanje, posle kog je nanizao devet, sve do susreta sa Garinom. Rivali Garina bili su Zapata Miraljes, Polmans i Martinez, izgubio je četiri seta do ovog meča, 20. je igrač sveta i nada se prilici da malo uspori Novaka. U četvrtfinalu, pobednik će igrati protiv boljeg iz