Dodik: Srpska stabilna, u FBiH situacija konfuzna

RTS pre 4 sati

Republika Srpska je stabilna, kreće se dobrim putem i nema nekih posebnih političkih, ekonomskih i socijalnih izazova koji bi mogli da ugroze njenu institucionalnu i ukupnu stabilnost, izjavio je u Istočnom Sarajevu srpski član i predsedavajući Predsedništva BiH Milorad Dodik.

Milorad Dodik je naveo da sa druge strane, u FBiH vidimo jednu konfuznu situaciju, ali, kako kaže, to je njihova stvar. "To je njihova stvar i iz pristojnosti ne komentarišemo ukoliko to ne zadire u naše interese", rekao je Dodik nakon sastanka sa ministrom spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peterom Sijartom. Predsedavajući Predsedništva BiH je istakao da je interes da BiH funkcioniše u skladu sa Ustavom, a ne sa iluzijama i nametnutim konceptima koji troše