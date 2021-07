RTS pre 1 sat

U Srbiju stiže osveženje sa slabim padavinama uglavnom na severozapadu, zapadu i jugozapadu. Na istoku će biti suvo. Najniža temperatura od 13 do 19, a najviša od 26 do 32 stepena.

Prvog dana nove sedmice promenljivo oblačno, mestimično s kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, uglavnom na severozapadu, zapadu i jugozapadu. Duvaće slab do umeren vetar, na istoku povremeno i jak severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 19, a najviša od 26 do 32 stepena. U Beogradu ujutru i pre podne moguća je slaba kiša. Zbog oblačnosti malo svežije. Temperatura do 27 stepeni.