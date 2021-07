Korona virus: „Ljudi su se preterano opustili" - upozoravaju stručnjaci u Srbiji, Engleska ukida većinu mera

BBC News pre 55 minuta

Dok Engleska planira ukidanje većine mera poput nošenja maski i održavanju fizičke distance, u Srbiji stručljaci upozoravaju da Delta soj korona virusa napada uglavnom mlade i zato ih pozivaju da se vakcinišu.

Generalni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek izjavio je da četvrti talas korona virusa u Srbiju može da dođe i pre jeseni.

„Ljudi su se preterano opustili i većina smatra da je korona prošlost, a ona je i dalje tu", rekao je on za TV Pink, prenosi Beta.

Upitan da li treba uvesti obaveznu vakcinaciju, Đerlek je „siguran da bi to bilo dobro", jer se na drugi način ljudi neće vakcinisati.

Nemačka će dati tri miliona doza vakcina protiv Kovid-19 zemljama Zapadnog Balkana, izjavila je nemačka kancelarka Angela Merkel.

„I (učinićemo) to što pre", rekla je ona na konferenciji za novinare posle Samita Berlinskog procesa o Zapadnom Balkanu 2021, čiji je bila domaćin, prenela je agencija Rojters.

Gradske vlasti Moskve saopštile su da je na deci starosti od 12 do 17 godina počelo ispitivanje vakcine Sputnjik V protiv korona virusa.

Zamenica gradonačelnika Anastasija Rakova izjavila je da je angažovano 100 dobrovoljaca, koji nisu bili zaraženi virusom i nemaju zdravstvene probleme koji bi ih sprečili da budu vakcinisani.

U svetu je do sada zaraženo više od 184 miliona ljudi, a preminulo više od 3,98 miliona.

Dato je 3,2 milijardi doza vakcina, pokazuju podaci Univerziteta Džons Hopkins.

BBC Simptomi Delta soja

Šta se dešava u Srbiji?

Prema najnovijim podacima, u Srbiji je u poslednja 24 časa preminula jedna osoba, a registrovano je još 110 novih slučajeva zaraze.

Od početka pandemije umrlo je 7.059 ljudi, prema podacima sa sajta covid19.rs.

Međutim, koliko je taj broj precizan nije jasno, s obzirom na to da je ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio da je do kraja 2020. godine broj preminulih bio tri puta veći od zvanično saopštavanog - dok su brojevi na zvaničnom sajtu vlade ostali isti.

U bolnicama je 281, a na respiratorima je 11 pacijenata.

U poslednja 24 sata testiran je 7.881 uzorak.

Od početka epidemije zvanično je potvrđeno 716.983 slučajeva zaraze.

Do 5. jula u Srbiji je dato 2.730.000 prvih doza vakcine i 2.590.000 drugih doza, saopštio je Mirsad Đerlek.

To još nije dovoljno da se opustimo, jer sa tim brojem vakcinisanih ne možemo očekivati mirnu jesen, ocenio je on za TV Pink.

Prema njegovim rečima, korona može da se pobedi samo vakcinacijom.

„Bitno je da su vakcine bezbedene i ne razumem šta ljudi čekaju. Ljudi će doći u ozbiljnu situaciju, a tada će već biti kasno", rekao je Đerlek.

Dodao je da su hospitalizovani u Srbiji u 99 odsto nevakcinisani.

Epidemiolog Branislav Tiodorović izjavio je za RTS da Delta soj korona virusa, koji je pre nekoliko dana potvrđen i u Srbiji, „ima nešto blaže simptome", ali da ga ne treba olako uzimati.

On je naveo da su zaražavanju Delta sojem podložni pre svega mladi od 18 do 25 godina, kao i da po dosadašnjim iskustvima infekcija deluje „kao malo jača prehlada".

Dok su pojedini stručnjaci zabrinuti zbog održavanja muzičkog festivala Egzit u Novom Sadu od 8. do 11. jula, gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević uverava da na Petrovaradinsku tvrđavu niko neće moći da uđe bez dokaza o vakcinaciji ili negativnog testa.

„Egzit je bezbedniji od svake svadbe u Srbiji. Na svadbama imate par stotina ljudi, bez evidencije da li su vakcinisani ili negativni na Kovid-19", rekao je Vučević.

On kaže da u Novi Sad dolazi publika koja ima dokaz da je negativna na koronu, da je testiranje besplatno za državljane Srbije koji nisu vakcinisani i za državljane tri susedne zemlje, ali da je po evidenciji Egzita više od 70 odsto publike koja dolaze vakcinisano.

„Rekao bih da je Egzit najbezbedniji festival u Srbiji.

„Brzi test za posetioce Egzita će biti na Novosadskom sajmu - ako su negativni idu da menjaju kartu za narukvicu", dodaje on.

Organizatori festivala saopštili su da na Egzit niko neće moći da uđe bez dokaza da ne nosi zarazu, bez obzira da li ima kartu.

Ulaz na Petrovaradinsku tvrđavu od 8. do 11. jula biće ograničen na one koji ili poseduju Digitalni zeleni sertifikat, što znači da su vakcinisani ili preležali kovid, ili na one koji imaju negativan brzi antigenski ili PCR test, naveli su.

Obezbeđeni su besplatni brzi testovi u Novom Sadu.

Aplikacija za pomoć pacijentima koji boluju od post-kovid sindroma

Uskoro će u Srbiji biti dostupna digitalna aplikacija namenjena ljudima koji imaju problema sa post-kovid sindromom, najavljeno je iz Ministarstva zdravlja.

Cilj je da aplikacija pomogne pacijentima koji i nakon preležanog Kovida-19 imaju zdravstvene smetnje, da pronađu lekara i adekvatnu terapiju.

BBC

Pogledajte: Kako da razlikujete simptome korona virusa, gripa i prehlade

Svi državljani Srbije od 12. maja mogu da preuzmu Digitalni zeleni sertifikat, odnosno potvrdu o izvršenoj vakcinaciji protiv korona virusa i rezultatima različitih testiranja na kovid-19.

Digitalni zeleni sertifikat, pored ličnih podataka - imena, prezimena, JMBG-a, pola i broja pasoša, sadrži podatke da li je neko vakcinisan, broj primljenih doza, kao i datum primanja prve i druge doze.

Ovaj sertifikat sadrži i rezultate PCR, antigenskog i serološog testa.

Digitalni zeleni sertifikat dobijaće i oni koji su u prethodnih šest meseci preležali preležali Kovid-19, a posle toga se nisu vakcinisali.

U sertifikat je upisan i podatak o pozitivnom testu.

Ovaj sertifikat moguće je preuzeti preko sajta eUprava.

Prijavljivanje za vakcinaciju u Srbiji je moguće preko portala e-Uprave, Vajber aplikacije, kao i telefonom preko pozivnog centra na broj 0800 222 334.

Ukratko iz sveta:

Kraljica Elizabeta odlikovala Džordžovim krstom zaposlene u Nacionalnoj službi zdravstvenoj službi

odlikovala Džordžovim krstom zaposlene u Nacionalnoj službi zdravstvenoj službi Kejt Midlton u samoizolaciji, posle kontakta sa osobom koja je zaražena korona virusom

u samoizolaciji, posle kontakta sa osobom koja je zaražena korona virusom U Indoneziji svakodnevno raste broj novozaraženih, bolnice ostaju bez kiseonika

svakodnevno raste broj novozaraženih, bolnice ostaju bez kiseonika Broj preminulih od posledica korona virusa u Indiji premašio 400.000, što je treće mesto u svetu posle Amerike i Brazila

premašio 400.000, što je treće mesto u svetu posle Amerike i Brazila U Rusiji treći dan zaredom više od 24.000 novih slučajeva zaraze

treći dan zaredom više od 24.000 novih slučajeva zaraze Čuveni ruski filmski reditelj Vladimir Mešnov, autor ostvarenja „Moskva suzama ne veruje" za koji je nagrađen Oskarom, preminuo u 81. godini od posledica korona virusa

filmski reditelj Vladimir Mešnov, autor ostvarenja „Moskva suzama ne veruje" za koji je nagrađen Oskarom, preminuo u 81. godini od posledica korona virusa Premijer Luksemburga Ksavijer Betel u bolnici zbogzaražavanja korona virusom, vakcinisan je u maju AstraZenekom

Ksavijer Betel u bolnici zbogzaražavanja korona virusom, vakcinisan je u maju AstraZenekom Vlasti u Ugandi prete zatvorom svima koji ne poštuju antikovid mere

prete zatvorom svima koji ne poštuju antikovid mere U svetu je do sada zaraženo više od 184 miliona ljudi, a preminulo više od 3,98 miliona. Data je 3,2 milijardi doza vakcina, pokazuju podaci Univerziteta Džons Hopkins.

BBC

Kakva je situacija u regionu?

Bosna i Hercegovina - 205.047 potvrđenih slučajeva

Do sada je umrlo 9.667 ljudi, a oporavilo se 183.663 ljudi

Hrvatska - 360.246 potvrđen slučaj

Do sada je preminulo 8.219 ljudi, a oporavilo se 351.528

Slovenija - 257.429 potvrđenih slučajeva

Do sada je preminulo 4.420 ljudi, a oporavilo se 252.584 pacijenata

Severna Makedonija - 155.716 potvrđenih slučajeva

Od posledica korona virusa do sada je preminulo 5.486 ljudi, a oporavilo se 150.100

Crna Gora - 100.338 potvrđenih slučajeva

Preminulo je 1.619 ljudi, a oporavilo se 98.441 pacijenata

Kosovo - 108.009 potvrđenih slučajeva

Do sada je preminulo 2.262 ljudi, a oporavilo se 105.014

Kako je u svetu?

Maske za lice više neće biti obavezne, kao ni održavanje fiziče distance u završnoj fazi ukidanja Kovid pravila u Engleskoj, rekao je britanski premijer Džonson.

On je istakao da će biti ukinuto i ograničenje okupljanja šestoro ljudi u privatnim kućama i stanovima, kao i pravila o radu od kuće.

Džonson je naveo da očekuje da taj poslednji korak britanska vlada napravi 19. jula.

Škotska, Vels i Severna Irska same će odlučiti o dinamici ukidanja preostalih pravila.

Vlada Škotske saopštila je da postoji mogućnost da maske budu obavezne u određenim situacijama do 9. avgusta.

Nadležni u Velsu će 15. jula proceniti situaciju, mada su pojedini tamošnji ministri već saopštili da ljudi treba da nauče da žive sa Kovidom.

U Severnoj Irskoj će nadležni 8. jula izaći u javnost sa dinamikom ukidanja postojećih mera.

Kraljica je odlikovala Džordžovim krstom zaposlene u Nacionalnoj zdravstvenoj službi povodom 73 godina trajanja te institucije.

U poruci, Kraljica je napisala da zaposleni u zdravstvu rade sa „sa hrabrošću, saosećanjem i posvećenošću" više od 70 godina.

Džordžov krst je dodeljuje za „dela najvećeg junaštva i hrabrosti u okolnostima velike opasnosti".

Vojvotkinja od Kembridža Kejt Midlton moraće da provede 10 dana u izolaciji, jer je ustanovljeno da je bila u kontaktu sa osobom koja je pozitivna na korona virus.

Iz Kensington palate kažu da je vojvotkinja nema nikakvih simptoma, ali da prema vladinim smernicama mora da provede određeno vreme u izolaciji.

Stručnjaci u Indoneziji traže da zdravstveni radnici dobiju treću dozu vakcine Sinovak, jer se veliki broj lekara i medicinskih sestara razboljeva i umire.

Getty Images Veliki nedostatak kiseonika u Indoneziji

U Rusiji, treći dan zaredom, broj dnevno novozaraženih premašuje 24.000, a grupa od oko 140 ruskih turista zarobljena je u karantinu na Kubi.

Jedna Ruskinja je na Instagramu napisala: „Negostoljubiva Kuba! Rusi, dobro razmislite pre nego što odlučite da krenete na Kubu".

Premijer Luksemburga Ksavijer Betel primljen je u bolnicu zbog Kovida-19, a krajem juna je test pokazao da je pozitivan.

Betel će ostaće u bolnici pod nadzorom 24 sata, izvestili su lokalni mediji.

Prvu dozu vakcine AstraZeneka dobio je u maju.

Svetska zdravstvena organizacija je saopštila da je Delta soj, koji se prvo pojavio u Indiji, „najzarazniji od svih dosadašnjih varijanti korona virusa".

U maju su i susedne zemlje beležile porast slučajeva Nepal, Pakistan i Šri Lanka, a nepalski zdravstveni sistem najteže je pogođen.

Broj zaraženih raste i u Avganistanu, Bangladešu, Indoneziji, Tajlandu i Mongoliji.

U školama bi trebalo raditi PCR ili antigenske testove kako bi se izbeglo vraćanje na onlajn nastavu u slučaju novog talasa epidemije, preporučio je evropski ogranak Svetske zdravstvene organizacije (SZO).

„Letnji meseci pružaju priliku vladama da uvedu paket mera koje će doprineti smanjivanju stope zaraze i izbegavanju zatvaranja škola", naveo je direktor evropskog ogranka SZO Hans Kluge.

U zajedničkom saopštenju sa Uneskom i Unicefom ocenjuje se da je zatvaranje škola „negativno uticalo na obrazovanje i socijalnu i mentalnu dobrobit dece i mladih".

Pogledajte video: Kako nastaje kolektivni imunitet

BBC

BBC

