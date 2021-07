Otkriveno do kada će Đoković biti prvi na svetu: Novak može da vlada celu 2021, ostaje mu da obori rekord jedne žene!

Mondo pre 1 sat | Nebojša Marković

Već sada znamo do kada će Novak minimalno biti na čelu ATP liste, a to bi moglo da bude vrlo važno za obaranje još nekih istorijskih rekorda.

Već sada znamo do kada će Novak minimalno biti na čelu ATP liste, a to bi moglo da bude vrlo važno za obaranje još nekih istorijskih rekorda. Danil Medvedev je završio učešće na Vimbldonu neočekivanim porazom već u 4. kolu i to znači da će Novak Đoković ostati najbolji teniser sveta i posle ovog turnira. Tačnije, Srbin će biti na čelu ATP liste najmanje do 16. avgusta 2021! Medvedev je kao drugi igrač sveta imao priliku da osvajanjem Vimbldona preuzme Novakovu