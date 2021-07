Večernje novosti pre 12 sati | Novosti online

Foto: Printskrin Ričard Doner će najviše ostati upamćen kao režiser "Supermena" i filmova "Smrtonosno oružje" u nastavcima. Bio je i crtač stripova. Richard Donner, ‘Superman’ and ‘Lethal Weapon’ director, dies at 91 https://t.co/MP2CvzDVbv — The Hollywood Reporter (@THR) July 5, 2021 Postao je slavan nakon režiranja filma Predskazanje iz 1976. godine.