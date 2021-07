Vremenska prognoza za utorak 06. Jul: Danas toplije, a pogledajte kakvo nas vreme očekuje u narednih dana

Večernje novosti pre 7 sati | Tanjug

Foto Tanjug Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni.

Najniža temperatura od 13 do 20, najviša od 30 do 34 stepena. I u Beogradu pretežno sunčano i toplo, pokazuje vremenska prognoza za utorak 06. jul. Duvaće slab vetar, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura 19, najviša 32 stepena. Foto: RHMZ/Printskrin Od srede do petka sunčano i veoma toplo sa najvišom temperaturom od 32 do 37 stepeni. U četvrtak i petak u košavskom području pojačanje jugoistočnog vetra. Od subote malo svežije, ponegde pljuskovi i grmljavina.