Vučić kritikovao ministre: Potrošili svega 28 odsto novca na kapitlne investicije, nemaju pripremljene projekte

Foto: Printscreen/Hepi TV Vučić je, za TV Hepi, rekao da je razgovarao sa guvernerkom NBS Jorgovankom Tabaković koja mu je rekla da je nivo direktnih stranih investicija dostigao u prvom polugodištu nivo od 1. 732 miliajrdu evra. -Nadam se da možemo da izguramo da dođemo do tri milijarde evra ove godine.

Ipak je i ovo godina korone, pa se ne odlučuju ljudi na investiranje, objasnio je on. Takođe je saopštio da će Srbija u drugom kvartalu imati privredni rast od 15 odsto, što je apsolutni rekord za Srbiju i bilo kom kvartalu. Vučić je ukazao da je Srbija imala minimalan negativan rast od minus 1, odnosno minus 0,9 odsto. -Naš rast zbog toga teško može da bude visok, a mi očekujemo da u ovoj godini budemo prvi u Evropi po rastu sa plus sedam odsto, rekao je on. To,