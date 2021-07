Novi tropski talas pred Srbijom – zbog čega hladniji vazduh ne može da prodre do nas

RTS pre 2 sata

Posle nekoliko dana sa temperaturama oko 30 stepeni Celzijusa, ponovo nam stižu paklene vrućine. Srbija je ponovo pred tropskim talasom – očekuju nas temperature do 38 stepeni. Iz RHMZ-a navode da je izdat narandžasti meteo-alarm zbog visokih temperatura, a da nam od subote sledi blago osveženje. Dodaju da temperature jesu iznad proseka, ali da nisu neuobičajene za ovo doba godine.

Pomoćnik direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije Goran Mihajlović rekao je za RTS da je jutro prijatno, pošto je temperatura u većini mesta ispod 20 stepeni, a da su do petka najavljene temperature i do 38 stepeni. "Narednih dana veoma toplo. Hidrometeorološki zavod je izdao upozorenje, s obzirom da u sistemu najave upozorenja je ova pojava tretirana kao opasna, od 34 do 38 stepeni su najavljene temperature do petka. Ono što nam sledi nakon toga neće