Istorijski uspeh za italijanski tenis. Posle šest decenija, Italija ima svog predstavnika u polufinalu Vimbldona, a to će biti Mateo Beretini. On je večeras u poslednjem polufinalnom meču savladao Kanađanina Feliksa Ože-Aljasima sa 3:1, po setovima 6:3, 5:7, 7:5, 6:3. Sada znamo oba polufinalna para, a to su: Novak Đoković - Denis Šapovalov Mateo Beretini - Hurbert Hurkač. Uskoro opširnije...