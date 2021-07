AKTUELNO: Preminula još 1 osoba, novih 97 slučajeva zaraze

RTV pre 6 minuta | RTS, Tanjug

BEOGRAD - Prema poslednjim podacima, koronavirus je u Srbiji potvrđen kod još 97 osoba, a testirano je 8.112 uzoraka. Od posledica zaraze preminula je još jedna osoba.

Na respiratorima je 10 pacijenata. Do sada je testirano ukupno 4,476,746 osoba, a registrovano 717,293 slučaja korona virusa. Od posledica korona virusa preminulo je 7,064 obolelih, a procenat smrtnosti iznosi 0.98 odsto. 17.59 - Javne ličnosti pozivaju mlade da se vakcinišu Da bi se povećao broj mladih ljudi koji se vakcinišu protiv kovida-19, na Instagram nalogu Kancelarije za IT i eUpravu će u narednih mesec dana veliki broj poznatih ljudi pozivati mlade da to