Počinje 20. EXIT na Petrovaradinskoj tvrđavi

NOVI SAD - Exit festival u Novom Sadu počinje večeras na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu i trajaće sve do nedelje, 11. jula, a čast da otvore feštu danas imaju popularni di-džej izvođači Ameli Lens, Snake i Roni Size na pozornici Main Stage, uz domaću elektro alternativnu rok grupu Buč Kesidi, hrvatske rok pankere Hladno pivo i pop trep zvezdu iz Bosne - Senidah. Primetno je više turista u gradu, a pre svega posetilaca ovog festivala, koji u najveći grad AP Vojvodine stižu iz drugih delova Srbije,

Od danas, pa sve do nedelje, na Petrovaradinskoj tvrđavi nastupiće neka od najvećih svetskih imena iz sveta muzike, a očekuje se da na festivalu svakodnevno bude oko 40.000 posetilaca. "Ove godine najbrojniji će biti gosti iz Nemačke i Francuske, ranijih godina to su bili gosti iz Velike Britanije, ali zbog njihovih specifičnih mera, to sada neće biti slučaj", navela je ona. PR Festivala "Exit" Milica Dragomirović kazala je Tanjugu da već nedeljama unazad u Novom