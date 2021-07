Ambasador Haitija u SAD: Ubice rekle da su agenti DEA

Večernje novosti pre 3 sata | Tanjug

Foto Tanjug/AP Ambasador Bohit Edmond rekao je to za agenciju Rojters, dodajući da on ne veruje u to i da nema šanse da je reč o agentima DEA.

Edmond je to izjavio u intervjuu za britansku agenciju nekoliko sati nakon što su nepoznati napadači ubili Moiza, a njegovu suprugu ranili u njegovoj privatnoj rezidenciji. Ambasador Haitija je takođe kazao da je njegovoj zemlji potrebna bezbednosna pomoć SAD, kao i da su mu američki zvaničnici rekli da procenjuju taj zahtev.