Još jedan vreli dan – osveženje stiže tokom večeri, košava sa olujnim udarima na jugu Banata

Žarko leto ne prestaje da pokazuje svoju punu snagu. Posle veoma toplog prepodneva, očekuje se da u drugom delu dana lokalni pljuskovi rashlade veći deo Srbije. Jaka košava na jugu Banata.

Dok oblaci ne stignu, u Srbiji će preovladavati veoma toplo vreme. Osveženje u vidu lokalnih pljuskova prvo će stići do zapada zemlje. Posle podne i veče proteći će i na severu i na jugozapadu uz promenljivu oblačnost sa kišom, pljuskovima i grmljavinom mestimično Jutarnja temperatura od 17 do 26 stepeni, najviša dnevna od 34 do 37. U košavskom području duvaće umeren i jak jugoistočni vetar, a na jugu Banata i sa olujnim udarima - od 18 do 22 metra u sekundi. Uveče