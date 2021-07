Trenutak za istoriju: "Ovo je iskustvo života" Brensonov put do svemira: Letelica milijardera bezbedno sletela na Zemlju (foto, video)

Blic pre 2 sata | Milijana Milikšić

Britanski milijarder Ričard Brenson poleteteo je danas u svemir nakon kratkog kašnjena zbog vremenskih uslova, na prvom probnom turističkom letu svoje kompanije “Virdžin galaktik”, a uoči puta rekao je da ovo za njega predstavlja ostvarenje dečačkog sna.

Letelica "Juniti" stigla je uspešno do ivice svemira, odakle je posle nekoliko minuta počela da se spušta na Zemlju. - Ovo je iskustvo života. Gledam na našu prelepu Zemlju i želim svima da se zahvalim na ovom poduhvatu - poručio je Brenson iz svemira. Brenson je bio među šest putnika u raketi sa krilima, koja je iz namenski izgrađenog komercijalnog kosmodroma SpejsPort Amerika u Nju Meksiku poletela do ivice svemira, do visine na kojoj nebo postaje crno, a Zemljin