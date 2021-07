Emocije na maksimumu: Dug zagrljaj Mesija i Nejmara (VIDEO)

Vesti online pre 40 minuta | Sport klub

Lionel Mesi osvojio je prvi veliki trofej sa reprezentacijom Argentine, a veoma emotivna scena dogodila se posle finala s Brazilom, kada mu je čestitao njegov nekadašnji saigrač Nejmar.

Mesi i Nejmar igrali su zajedno u Barseloni, gde su se i sprijateljili. Posle trijumfa 1:0, Nejmar i Mesi dugo vremena su proveli u zagrljaju, očigledno i da je Brazilac svestan koliko je Leu značio trofej. Nothing but respect for Neymar! Messi has been there 4 times ney! Greatest are those who stand tall after falling again and again! Ggs to Brazil for playing a mad 90 mins! And Neymar you have many years ahead of you! #CopaAmericaFINAL pic.twitter.com/KEPqiKgPjs