Mihajlović: Na jesen počinje sa radom rudnik Čukaru Peki, bićemo drugi proizvođač bakra u Evropi

Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović izjavila je danas da je jedan od stubova razvoja energetike rudarstvo, odnosno jadarit i bakar, kao i da će na jesen početi sa radom rudnik Čukaru Peki, kod Bora, tako da će Srbija biti drugi proizvođač bakra u Evropi.

"Investicioni plan u oblasti energetike i rudarstva obuhvata projekte vredne 17 milijardi evra. Srbija je otvorena za investitore iz SAD, jer želimo najbolje svetske kompanije", rekla je Mihajlović u razgovoru sa zamenikom pomoćnika državnog sekretara SAD za energetsku diplomatiju Кurtom Donelijem, prenelo je Ministarstvo koje vodi.

Ona je, govoreći o snabdevanju gasom, rekla da je diversifikacija dobavljača naredni korak u snabdevanju ovim energentom i da je Srbija zainteresovana i za južni gasni koridor, kao i za budući istočno-mediteranski gasovod.

Kako je još navela, do kraja godine Srbija će imati Strategiju za razvoj energetike do 2040. sa vizijom do 2050. godine i plan za klimu i energetiku.

Doneli je rekao da je nova administracija SAD visoko postavila energetiku i borbu sa klimatskim promenama, kao i da Srbija može da računa na pomoć SAD u procesu energetske tranzicije.

"Iako smo na početku, vreme je da imamo konkretne planove kako da dođemo do zajedničkog cilja. Naši stručnjaci rade na tome i želimo da sve analize, nova saznanja podelimo sa vama i pružimo svu tehničku pomoć. Najvažnije je da istovremeno brinemo i o ljudima, njihovim poslovima, da povećamo ekonomske aktivnosti i poboljšamo kvalitet života", rekao je Doneli.

(Beta, 07.12.2021)