Uhapšen manijak iz prevoza: Uznemiravao ženu i njene ćerke

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu brzom i efikasnom akcijom uhapsili su A.

J. (40) iz Užica zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo polno uznemiravanje. On se tereti da je, sinoć na Voždovcu, neprimerenim ponašanjem u tramvaju polno uznemiravao jednu ženu i njene maloletne ćerke. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Drugom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.