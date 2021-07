Upozorenje RHMZ: U sledećih sat vremena oluja i grmljavina

Nova pre 3 sata | Autor:Aleksandar Nastevski

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je danas upozorenje zbog predstojećih tropskih vrućina, a na snazi će u pojedinim delovima Srbije biti i crveni meteoalarm.

U Srbiji će od utorka do četvrtka biti sunčano i veoma toplo vreme sa najvišom temperaturom od 35 do 39 stepeni. Samo se u četvrtak na severu Srbije očekuje promenljivo oblačno sa temperaturom od 32 do 34 stepena. Sa druge strane, RHMZ-a je obajvio i upozorenje za danas – tako se u naredna dva sata na jugu i jugozapadu naše zemlje očekuje lokalna pojava kiše sa grmljavinom. RHMZ u svom upozorenju na tropske vrućine navodi da se tako Beogradu sutra i u sredu očekuje