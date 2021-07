Veći deo Srbije bez „Nove“, javite se za primerak

Nova pre 53 minuta | Autor:Milan Vukelić

Poštovani čitaoci, novine „Nova“ usled transportnih problema od Osijeka (u Hrvatskoj, gde se „Nova“ štampa) do Beograda nisu stigle da budu distribuirane u većem delu unutrašnjosti Srbije.

Tim povodom izvinjavamo se svim čitaocina koji danas nisu došli do svog primerka „Nove“, i obećavamo da ćemo ubuduće učiniti sve da stignemo do vas kao i do sada. Zato, pozivamo sve one koji nisu uspeli da dođu do svog broja u većem delu centralne Srbije da se jave redakciji na telefon 011/45-50-141 da bismo im poslali primerak „Nove“. Ova situacija nije nastala krivicom redakcije već zbog izuzetno teških okolnosti u kojima se „Nova“ štampa. Podsećamo vas,