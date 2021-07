Zašto Novak jede travu posle osvajanja vimbldona? Jednom je objasnio zašto ovo radi - mada postoje i druge verzije priče (video)

Večernje novosti pre 27 minuta | Novosti onlajn

Foto: Printscreen/Jutjub Najbolji teniser sveta, a možemo sada slobodno da kažemo i najbolji svih vremena, ponovo je nastavio svoju tradiciju nakon osvajanja titule.

Naime, čim je osvojio svoj poslednji poen protiv Matea Beretinija, Novak je čučnuo, počupao je nekoliko travčica i pojeo ih. Mnogi se pitaju zašto je to tako, a Nole je svojevremeno to objasnio. A post shared by Novak Djokovic (@djokernole) - Zato što sam vegetarijanac - našalio se prvo Novak kada su ga to pitali, a zatim objasnio. - Kao klinac sam sanjao da osvajam Vimbldon, i to mi je još tada bila jedna od želja kada pobedim u finalu. Želeo sam da uradim nešto