Grčka i Francuska će uvesti obaveznu vakcinaciju zdravstvenih radnika

Danas pre 5 sati | Beta/AFP

Grčka će uvesti obaveznu vakcinaciju protiv kovida-19 za zdravstvene radnike i osoblje u domovima za stare, objavio je danas premijer Kirijakos Micotakis.

Vakcinacija će biti obavezna od 1. septembra za zdravstvene radnike, rekao je Micotakis u govoru koji je prenosila televizija. Osoblje u staračkim domovima treba da bude vakcinisano najkasnije do 16. avgusta, a ko ne bude biće privremeno suspnedovan s posla, upozorio je on. Vlada je to odlučila da bi podstakla više ljudi da se vakciniše dok se naglo širi „delta soj“ korona virusa, i pošto se pokazalo da je 99 odsto bolesnika na respiratorima u bolnicama