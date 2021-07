Brnabić: Ne kasnimo sa odlukom o trećoj dozi vakcine

RTV pre 1 sat | Tanjug

BEOGRAD - Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da nema potrebe da se pre 1. avgusta donosi odluka o trećoj dozi vakcine, jer kako je rekla, koliko je njoj poznato, nijedna vakcina nije još ni registrovana za treću dozu.

Brnabić je, odgovarajući na novinarsko pitanje zašto se sa odlukom čeka do avgusta, kada neki epidemiolozi već govore da je četvrti talas takoreći počeo, istakla da kako i sami proizvođači vakcina navode, treću dozu nije potrebno davati pre isteka pola godine nakon revakcinacije. "To se kod nas gađa sa 1. avgustom. Naše nacionalno telo za imunizaciju bavi se analizama i studijama i do 23. jula će dati svoje mišljenje Kriznom štabu koji će nakon toga doneti odluku,