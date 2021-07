EURO 2020 i fudbal: Ronaldovi rekordi, Žoržinjo i Filips maratonci, Pedrijeve lopte koje imaju oči

BBC News pre 1 sat

Getty Images Pedri, Filips i Ronaldo

Posle 51 utakmice odigrane tokom 31 dana u 11 gradova i dramatičnim finalom na londonskom Vebliju, Evropsko prvenstvo je završeno.

Po navijače Engleske nije se završilo kako su sanjali, jer su Italijani u triler penal-seriji osvojili pehar i posle 53 godine ponovo postali prvaci Evrope, ali generalni zaključak je da je ovo bio sjajan turnir.

Postignuta su 142 gola, u proseku 2,8 po utakmici - što je najviše u istoriji evropskih prvenstava.

Bilo je čak 16 dosuđenih penala, čak 11 autogolova, šest crvenih kartona, ali i mnogo više od svega navedenog.

Kako je prašina počela da se sleže, BBC Sport predstavlja neke najznimljivije statističke podatke sa minulog Evropskog šampionata.

Rekorder Ronaldo

Portugal je ostao bez krune evropskog prvaka, ali je 36-godišnji Kristijano Ronaldo oborio rekorde.

Postao je najefikasniji strelac u istoriji evropskih prvenstava sa 14 golova, pretekavši legendarnog Francuza i nekadašnjeg predsednika Evrlopske fudbalske unije Mišela Platinija (9).

Doduše, Ronaldo je odigrao mnogo više mečeva na evropskim prvebstvima od mnogih na listi najboljih strelaca - čak 25.

Realizovao je tri od devet penala koji su postignuti na EURO2020.

Ronaldo je postao i prvi igrač u istoriji koji je odigrao pet evropskih prvenstva - 2004, 2008, 2012, 2016 i 2020 (odnosno 2021).

U meču protiv Mađarske postigao je dva gola, a ta utakmica je bila i njegov 39. nastup za Portugal na velikim takmičenjima (svetska i evropska prvenstva).

Time je postavio još jedan rekord - postao je igrač sa najviše utakmica na velikim takmičenjima, nadmašivši Nemca Bastijana Švajnštajgera (38).

Ni to nije sve - sa dva gola protiv Francuske, Ronaldo je takođe postao prvi evropski igrač u istoriji svetskih i evropskih prvenstvaa koji je postigao kombinovano 20+ golova u ta dva takmičenja (on je do sada dao 21).

Ako Ronaldo bude nastavio da igra i u naredne četiri godine, a tada će imati 40 godina i bude se pojavio na Evropskom prvenstvu, mogao bi da sruši još jedan rekord.

Goran Pandev je dao gol za Severnu Makedoniju protiv Austrije čime je postao drugi najstariji strelac u meču evropskog prvenstva sa 37 godina i 321 danom, a prvi na listi je Austrijanac Ivica Vastić (38 godina 257 dana).

Ako Ronaldo bude igrao na sledećem evropskom prvenstvu i bude dao gol, oboriće i taj rekord - biće najstariji strelac svih vremena.

Ronaldo je blizu još jednog rekorda.

Izjednačio se sa legendarnim iranskim fudbalerom Alijem Deijem na listi najboljih strelaca na svetu svih vremena.

Ali Dei je postigao 109 golova za Iran u 149 nastupa, a Ronaldo mu se pridružio i sada dele prvo mesto.

Nesumnjivo je da će se Porttugalac uskoro osamiti na vrhu liste.

Idealan tim šampionata

Ronalda, međutim, nema u idealnom timu prvenstva, kao ni kapitena italijanske reprezentacije Đorđa Kjelinija.

Italijani, svakako, dominiraju - imaju petoricu u idealnom timu prvenstva, a Englezi trojicu, po izboru UEFA.

Najbolji tim šampionata čine: Đanluiđi Donaruma (Italija), Kajl Voker (Engleska), Leonardo Bonuči (Italija), Hari Megvajer (Engleska), Leonardo Spinacola (Italija), Pedri (Španija), Žoržinjo (Italija), Pjer-Emil Hojberg (Danska), Federiko Kijeza (Italija), Romelu Lukaku (Belgija), Rahim Sterling (Engleska).

Kevin Filips - otkrovenje

Kelvin Filips je, iznenađujuće, ne samo pozvan u engleski tim, nego je bio i starter u svih sedam mečeva Engleske na turniru.

Ali sa tri godine pod palicom iskusnog trenera Marsela Bijelse i ključnom prvom godinom u Premijer ligi u Lidsu, 25-godišnjak se učvrstio u timu selektora Gereta Sautgejta.

Filips je doneo vrhunsku kondiciionu i presing inteligenciju po kojoj je Bijelsin tim poznat.

Prema fbref.com, Filips je zaslužan za 229 presing akcija (vršenje pritiska na protivničkog igrača koji primi, vodi ili dodaje loptu).

To je 78 više od sledećeg na listi - Austrijanca Konrada Lajmera - i skoro dvostruko više od sledećeg igrača Engleske - Mejsona Maunta sa 118.

Filips je takođe među onima koji su najviše pretrčali tokom utakmica na turniru - 83 kilometra.

Ispred njega je samo Italijan Žoržinjo (86,6 km).

Englez je imao impresivnih 15 kilometara i u polufinalu i u finalu.

Još upečatljivi su bili metri koje je prešao odmah posle penal-serije u finalu protiv Italije kako bi utešio saigrača Bukajo Saka koji nije bio precizan sa kreča.

Pokazao je i kakvo je jedinstvo u engleskom timu.

Majstor dodavanja - Pedri

Vezni fudbaler Španije Pedri je proglašen za najboljeg mladog igrača turnira zbog doprinosa reprezentaciji koja je zastala u polufinalu.

U španskom timu koja je imala najviše pokušaja dodavanja na turniru (5.051) i imala najveći procenat uspešnosti (89,6 odsto), 18-godišnji Pedri je bio glavni provodnik.

Fudbaler Barselone pokušao je najviše dodavanja na protivničkoj polovini na turniru sa 348 i imao je treću stopu uspešnosti dodavanja (91,1 odsto).

Od 429 dodavanja (ukupno šesti na turniru), 66 je bilo u polufinalu protiv Italije. Čak 65 dodavanja bila su precizna, a samo jednom nije uspeo - u produžecima.

Pedri je takođe postao prvi evropski igrač u istoriji velikih turnira (svetsko ili evropsko prvenstvo) koji je započeo čak šest mečeva sa 18 godina ili manje.

Jedina mrlja u njegovoj knjizi dodavanja bila je u meču protiv Hrvatske u osmini finala.

U nameri da vrati loptu golmanu Unaju Simonu sa 49,36 metara, ona je završila u mreži Španije.

Dobro, nije Pedri kriv, dekoncetrisanom Simonu je lopta prošla ispod kopačke.

Posle neverovatnog gola sa pola terena češkog napadača Patrika Šika protiv Škotske, to je bio drugi gol sa najveće udaljenosti ne samo na ovom Evropskom prvenstvu nego još od 1980. godine.

Pogrešna meta i penali

Kad smo već kod autogolova - Pedrijev autogol bio je jedan od 11 na ovom Evropskom prvenstvu - više nego na svim prethodnim evropskim prvenstvima zajedno (ukupno 9).

Seriju autogolova započeo je turski reprezentativac Merih Demirel u prvoj utakmici protiv Italije, a među onima koji su pogodili pogrešan gol su i dvojica golmana - Poljak Vojćeh Šćešnji i Slovak Martin Dubravka.

Šćešnji je prvi golman u istoriji evropskih prvenstava koji je postigao autogol.

Ovo Evropsko prvenstvo ostaće upamćeno i po broju penala - bilo ih je čak 16, više nego na bilo kom prethodnom turniru.

Na Evropskom prvenstvu 2000. godine bilo je 13 penala, a na EURO 2016. dosuđeno je 12 najstrožih kazni.

Na ovom EURU realizovano je devet penala, pet su odbranili golmani, a dva su promašili šuteri.

Utakmica Portugal - Francuska 2:2 bila je prva u istoriji evropskih prvenstava na kojoj su bila dosuđena tri penala i sva tri iskorišćena.

Naravno, ovde se ne računaju penal-serije posle produžetaka.

Po čemu su drugi najbolji ili najgori

Igračima Holandije je pokazano više crvenih kartona od bilo koje druge ekipe u istoriji evropskog prvenstva (4) - zanimljivo svi crveni kartoni Holanđanima pokazani su protiv selekcije Češke, tačnije dva protiv nekadašnje Čehoslovačke (1976. godine), a potom još dva protiv Češke, na Euru 2004. i 2020. godine.

Luka Modrić je postao najstariji igrač koji je postigao gol za Hrvatsku na evropskim prvenstvima (35 godina i 286 dana) - on već drži rekord kao najmlađi hrvatski strelac na evropskim turnirima (22 godine 273 dana,protiv Austrije 2008.).

Španija je zabeležila 85 odsto poseda lopte protiv Švedske, što je najviše za neku ekipu na evropskim prvenstvim od 1980. godine (kada je Opta počela da beleži ove podatke).

Postignut posle samo 81 sekunde, gol Emila Forsberga za Švedsku protiv Poljske bio je drugi najbrži pogodak koji je ikada postignut na evropskim prvenstvima. Brži je samo bio gol n Dmitrija Kiričenka za Rusiju protiv Grčke 2004. godine (65 sekundi).

Ukrajinac Artem Dovbik postigao je drugi najkasniji gol u istoriji evropskih prvenstava (u 120. minutu i 37. sekundi). Najkasniji gol svih vremena postigao je turski fudbaler Semih Šenturk protiv Hrvatske 2008. (121. minut i jedna sekunda). Najkasniji pobedonosni gol na evropskim prvenstvima postigao je Mišel Platini protiv Portugala 1984. godine (118. minuzt i 53. sekunda).

Italija je osvojila drugu titulu evropskog prvaka posle 53 godine. To je najduže čekanje u istoriji šampionata. Italijani su nadmašili španski post dug 44 godine (od 1964. do 2008. godine).

Sa 36 godine 331 danom, Italijan Đorđo Kjelini postao je najstariji kapiten neke ekipe u finalima evropskih ili svetskih prvenstava.

(BBC News, 07.14.2021)