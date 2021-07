Blic pre 2 sata

Najmanje osam osoba, među kojima je četvoro kineskih državljana, poginulo je danas u eksploziji autobusa na severu Pakistana, javlja Rojters pozivajući se na više izvora. -Došlo je do ogromne eksplozije u autobusu koji je prevozio kineske inženjere, rekao je jedan zvaničnik iz regiona Hazara. On je naveo da je autobus prevozio više od 30 kineskih inženjera do brane Dasu u Gornjem Kohistanu.