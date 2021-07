Francuska pozvala sve svoje državljane da napuste Avganistan

Danas pre 6 sati | Beta-AFP

Francuska je pozvala sve svoje državljane da napuste Avganistan zbog „razvoja bezbednosne situacije u toj zemlji i kratkoročnih izgleda“, objavila je danas Ambasada u Kabulu. „Francuska vlada će organizovati specijalni let 17. jula ujutro sa polaskom iz Kabula da bi celokupna francuska zajednica mogla da se vrati u Francusku“, navela je Ambasada i dodala da će to biti jedni takav let pošto neće moći da bude iznajmljen dodatni avion. Ambasada je poručila Francuzima