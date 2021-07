Gradivo preteško za IT talente

Danas pre 52 minuta | Vesna Andrić

Ambiciozno zamišljen nastavni plan i program za specijalizovana gimnazijska IT odeljenja, odnosno odeljenja za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku u praksi se pokazao kao preveliki „zalogaj“ za značajan broj đaka.

Iako do sada nije rađena analiza koja bi prethodila revidiranju programa, iskustva nastavnika koji predaju informatičke predmete u IT odeljenjima pokazala su da je olakšavanje nužno, pa se sa izmenama krenulo u sklopu reforme gimnazija koja promoviše koncept programa nastave i učenja zasnovanih na ishodima. Izmenjeni programi već su urađeni za prvi razred IT odeljenja, i po njima se školovala generacija koja je upravo završila prvu godinu. Stručna komisija koju je