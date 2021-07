"Vatrogasci ne mogu da ugase sve ono što našim ljudima padne na pamet da upale"

RTS pre 1 sat

Komandant Vatrogasno-spasilačke brigade Beograda Miloš Majstorović kaže za RTS da je u 95 odsto slučajeva uzrok požara njudski faktor. Napominje da se vatrogasci svakodnevno bore sa plamenom koji su uzrokovani instalacijama koje gore zbog preopterećenja.

Miloš Majstorivić je gostujući u Beogradskoj hronici izjavio da vatrogasci ne bi trebalo da se plaše požara, ali je on jutros bio zabrinut kada je čuo da gori magacin u Luci Beograd. "Sam objekat je velike kvadrature. Sprečili smo da se širi u poziciji koju smo zatekli. Moja zabrinutost je bila usmerena u pravcu narednih sati, jer smo angaživali popriličan broj snaga. Znajući kako se požari događaju ovih dana na otvorenom, strah me je bio da će to biti problem zbog