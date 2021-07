Vučić: U prvih šest meseci 1,72 milijardi evra stranih investicija, stvaramo budućnost evropske auto-industrije

RTV pre 4 sati | Tanjug

BEOGRAD - Predsednik Aleksandar Vučić saopštio je danas da je Srbija u prvoj polovini godine, odnosno u prvih šest meseci, privukla 1,72 milijarde evra stranih direktnih investicija.

To je, kako je rekao, 19 dosto više nego prošle godine. Privredni rast u prvih šest meseci osam odsto Vučić je istakao da je prva prognoza da je privredni rast Srbije, u prvih šest meseci, osam odsto, što je, konstatovao je, fantastičan rezultat. „Imali smo samo minus 1 odsto rast prošle godine, i zato je ovo impresivan rezultat. Možda neko ima šest ili sedam odsto rasta, ali to su oni koji su imali minus 15 ili minus 10 rasta“, objasnio je on. Vučić je