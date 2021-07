Korona virus: Raste broj zaraženih u Srbiji, protesti u Grčkoj i Francuskoj, Melburn u novom karantinu

BBC News pre 6 sati

Dok predstavnici vlasti u Srbiji nameravaju da uvedu novi vid stimulacije ljudima da se vakcinišu, u Grčkoj i Francuskoj su održani protesti zbog planova obavezne imunizacije pojedinih grupa stanovnika i uvođenja kovid-propusnica.

Srbija je nabavila i petu vakcinu - Moderna - koja će stići od oktobra, rekao je predsednik Aleksandar Vučić u četvrtak.

Dodao je da će već za neki dan početi i punjenje kineske vakcine u Srbiji i apelovao na teoretičare zavere da prestanu priče o čipovanjima jer „tako mogu da ubiju nekog".

Prema poslednjim podacima, u Srbiji je u prethodna 24 sata zaraženo još 156 ljudi, a preminuo je još jedan čovek.

Evropski regulator za lekove (EMA) pozvao je države članice Evropske unije da ubrzaju programe vakcinacije zbog ubrzanog širenja Delta varijanta virusa.

Dve doze vakcine neophodne su za zaštitu od delta varijante, objavila je EMA.

Za to vreme, australijska država Viktorija uvela je peti karantin od početka pandemije - zbog 18 novih slučajeva zaraženih.

U svetu je do sada zaraženo više od 188,4 miliona ljudi, a preminulo više od četiri miliona.

Dato je 3,5 milijardi doza vakcina, pokazuju podaci Univerziteta Džons Hopkins.

BBC Simptomi Delta soja

Šta se dešava u Srbiji?

Prema najnovijim podacima, u Srbiji je u poslednja 24 časa preminuo je još jedan pacijent, a registrovano je još 156 novih slučajeva zaraze.

Od početka pandemije umrlo je 7.078 ljudi, prema podacima sa sajta covid19.rs.

Međutim, koliko je taj broj precizan nije jasno, s obzirom na to da je ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio da je do kraja 2020. godine broj preminulih bio tri puta veći od zvanično saopštavanog - dok su brojevi na zvaničnom sajtu vlade ostali isti.

Od početka epidemije zvanično su potvrđeno 718.093 slučaja zaraze.

U Srbiji je do sada bar jednu dozu vakcine protiv Kovida-19 primilo 49 odsto stanovništva, tvrde zvaničnici.

Bolnice u Srbiji počele su da uvode pravilo po kojem zdravstveni radnici koji nisu vakcinisani ili nisu preležali korona virus, moraju po povratku sa odmora da donesu negativan PCR test koji će sami da finansiraju, piše list Politika.

List navodi da će mera biti na snazi do septembra jer zdravstvene vlasti strahuju da će po povratku iz inostranstva neko uneti virus u bolnicu.

„Istovremeno, smatra se da mnogi neće želeti da izdvoje za testiranje 9.000 dinara, da će promeniti stav i da će se ipak odlučiti za cepivo", dodaje Politika.

Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog pokrenulo je kampanju za vakcinaciju na jezicima nacionalnih manjina - romski, hrvatski, crnogorski, mađarski, makedonski, vlaški, slovački, rusinski, rumunski, slovenački, nemački, poljski, grčki i ukrajinski.

Poruka na romskom jeziku:

'Lekari da kažu da li je potrebna treća doza'

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić apelovao je na lekare da što pre preporuče da li je i kada potrebno da počne vakcinacija trećom dozom protiv korona virusa.

„Samo vas molim da odlučite kada da idemo na treću dozu i da li da se mešaju vakcine", rekao je Vučić tokom posete medicinskoj ustanovi u Borči, prenosi Beta.

Rekao je da Srbija raspolaže sa 1,3 miliona vakcina što znači da teoretski može da bude sprovedena vakcinacija polovine broja ljudi koji su se do sada vakcinisali, iako je iz tehničkih razloga na dnevnom nivou moguće imunizovati do 100.000 ljudi.

Vučić je rekao da dugotrajno ležanje bolesnika u bolnicama mnogo košta državu i to je nešto što zdravstveni fond ne može da pokrije.

„Čuo sam predloge da ne naplaćujemo lečenje nevakcinisanih a da naplaćujemo nevakcinisanima.

„Ja to ne mogu da prihvatim jer je to kršenje ravnopravnosti, ali ćemo nešto morati da uradimo. Kako i šta, nisam u stanju sada da kažem", rekao je on.

Vučić je rekaoda nikome ko se vakcinisao do sada ništa nije falilo i apelovao na teoretičare zavere da ne šire neodgovorne priče o čipovanju.

„Kada to pričate, nekoga ćete da ubijete, ko vam poveruje. Nečije dete će da ostane bez majke i oca ili obrnuto".

Apelovao je na sve da se vakcinišu.

„Jedini lek je da se vakcinišemo. Ne treba nam da ponovo zatvaramo zemlju. To nam ne treba ni zbog ekonomije, jer ako se zatvorimo nema ni većih plata.", poručio je.

Vučić je dan ranije izjavio da broj ljudi koji se vakcinišu nije dovoljan i da bi za nešto više od mesec dana situacija mogla da postane zabrinjavajuća posebno što počinje sezona fudbalskih i košarkaših utakmica.

Najavio je kao stimulativnu meru i uvođenje lutrije.

„Strašno je neodgovorno od nekog ako se ne vakciniše, blago rečeno.

„Ne znam šta sve da uradimo, sad ćemo da uvodimo lutriju i da ponovo izdvojimo novac, da platimo da bi se ljudi vakcinisali", kaže Vučić.

Za razliku od pojedinih evropskih zemalja poput Grčke i Francuske koje uvode obaveznu vakcinaciju zdravstvenih radnika i zaposlenih u staračkim domovima, u Srbiji se to neće desiti zbog ograničenja u Ustavu.

„Imamo Ustav koji kaže da su svi građani ravnopravni", rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić novinarima u sredu.

„Kako da kažem jednom građaninu da on sme u tržni centar jer je vakcinisan, a drugom da ne sme jer nije? A znate da sam veliki pobornik vakcinacije. Ali kako da odbranim Ustav?", dodao je.

Aplikacija za pomoć pacijentima koji boluju od post-kovid sindroma

U Srbiji je od 12. jula dostupna digitalna aplikacija namenjena ljudima koji imaju problema sa post-kovid sindromom.

Cilj je da aplikacija pomogne pacijentima koji i nakon preležanog Kovida-19 imaju zdravstvene smetnje, da pronađu lekara i adekvatnu terapiju.

BBC

Svi državljani Srbije od 12. maja mogu da preuzmu Digitalni zeleni sertifikat, odnosno potvrdu o izvršenoj vakcinaciji protiv korona virusa i rezultatima različitih testiranja na kovid-19.

Digitalni zeleni sertifikat, pored ličnih podataka - imena, prezimena, JMBG-a, pola i broja pasoša, sadrži podatke da li je neko vakcinisan, broj primljenih doza, kao i datum primanja prve i druge doze.

Ovaj sertifikat sadrži i rezultate PCR, antigenskog i serološog testa.

Digitalni zeleni sertifikat dobijaće i oni koji su u prethodnih šest meseci preležali preležali Kovid-19, a posle toga se nisu vakcinisali.

U sertifikat je upisan i podatak o pozitivnom testu.

Ovaj sertifikat moguće je preuzeti preko sajta eUprava.

Prijavljivanje za vakcinaciju u Srbiji je moguće preko portala e-Uprave, Vajber aplikacije, kao i telefonom preko pozivnog centra na broj 0800 222 334.

Ukratko iz sveta:

U Francuskoj protesti zbog obavezne vakcinacije zaposlenih u zdravstvenim ustanovama i uvođenja kovid-propusnica za zlazak u restorane, kafiće, bioskope

protesti zbog obavezne vakcinacije zaposlenih u zdravstvenim ustanovama i uvođenja kovid-propusnica za zlazak u restorane, kafiće, bioskope I u Grčkoj su održane demonstracije u znak protesta zbog plana vakcinacije omladine protiv korona virusa

su održane demonstracije u znak protesta zbog plana vakcinacije omladine protiv korona virusa Evropski regulator za lekove poručio da su dve doze vakcina neophodne za zaštitu od Delta soja virusa i pozvao zemnje EU da ubrzaju vakcinaciju

poručio da su dve doze vakcina neophodne za zaštitu od Delta soja virusa i pozvao zemnje EU da ubrzaju vakcinaciju Ustavni sud u Španiji ocenio da je prošlogodišnji strogi karantin bio suprotan najvišem pravnom aktu te zemlje

ocenio da je prošlogodišnji strogi karantin bio suprotan najvišem pravnom aktu te zemlje Australijski grad Melburn ponovo ulazi u karantin zbog 18 slučajeva zaraze

ponovo ulazi u karantin zbog 18 slučajeva zaraze U svetu je do sada zaraženo više od 188,4 miliona ljudi, a preminulo više od 4 miliona. Dato je 3,5 milijardi doza vakcina, pokazuju podaci Univerziteta Džons Hopkins

BBC

Kakva je situacija u regionu?

Bosna i Hercegovina - 205.238 potvrđenih slučajeva

Do sada je umrlo 9.664 ljudi, a oporavilo se 186.382 ljudi

Hrvatska - 361.218 potvrđenih slučajeva

Do sada je preminulo 8.232, a oporavilo se 352.332 ljudi

Slovenija - 258.045 potvrđenih slučajeva

Do sada je preminulo 4.425, a oporavilo se 252.937 ljudi

Severna Makedonija - 155.868 potvrđenih slučajeva

Od posledica korona virusa do sada je preminulo 5.487 ljudi, a oporavilo se 151.089

Crna Gora - 100.567 potvrđenih slučajeva

Preminulo je 1.621, a oporavilo se 98.619 ljudi

Kosovo - 107.883 potvrđena slučaja

Do sada je preminulo 2.264 ljudi, oporavilo se 105.514

Kako je u svetu?

U Grčkoj i Francuskoj su održani protesti zbog planova vlasti o obaveznoj vakcinaciji pojedinih grupa stanovnika, kao i uvođenja obaveznih kovid-propusnica.

U Atini i Solunu, najvećim grčkim gradovima, hiljade demonstranata se usprotivilo planu vakcinacije starijih od 15 godina.

U Atini su demonstranti uzvikivali „Dalje ruke od naše dece!" i imali transparente poput: „Mi kažemo 'Ne!' otrovu vakcine".

Grčke vlasti smatraju da su prepuni lokali za noćnu zabavu uzrok naglog porasta broja potvrđenih slučajeva zaraze virusom.

Prema novim ograničenjima, u lokale za zabavu mogu samo vakcinisani.

Planirana je i obavezna vakcinacija zaposlenim u ustanovama za za negu i u bolnicama.

I u pojedinim gradovima u Francuskoj, pre svega Parizu, održani su protesti zbog namere vlasti da vakcinacija bude obavezna za medicinske radnike i zaposlene u zdravstvenim ustanovama i staračkim domovima.

Bilop je i sukoba sa policijom, preneo je Rojters.

Predsednik Emanuel Makron prethodno je poručio da ko se do 15. septembra ne bude potpuno vakcinisao u Francuskoj neće biti plaćen.

Takođe, pojedini ljudi se protive kovid-propusnicama za ulazak u restorane, barove, tržne centre, noćne klubove.

Propusnicu mogu da dobiju samo vakcinisani ili oni koji pokažu negativan PCR test.

Makron je rekao je da će se zdravstvena propusnica primenjivati i u avionima, vozovima i autobusima na dužim putopvanjima.

Moraće da je imaju stariji od 12 godina.

Posle obraćanja Makrona, sajt za prijavu za vakcinaciju u Francuskoj je pao zbog preopterećenosti.

U Francuskoj je tek nešto više od polovine stanovništva primilo prvu dozu, a obe doze dobilo je manje od 40 odsto ljudi.

Getty Images

Evropski regulator za lekove pozvao je države članice Evropske unije da ubrzaju programe vakcinacije zbog ubrzanog širenja Delta varijante virusa.

Dve doze vakcine neophodne su za zaštitu od delta varijante koronavirusa, objavila je Evropska agencija za lekove (EMA).

Najviši sud u Španiji ocenio je da je prošlogodišnje zaknjučavanje bilo neustavno.

Presuda ostavlja otvorena vrata ljudima koji su kažnjeni zbog kršenja pravila kako bi povratili novac.

Ali sud je rekao da neće prihvatiti tužbe ljudi i preduzeća koji žele da tuže vladu jer su izgubili novac zbog zaključavanja.

Španska vlada je 14. marta 2020. proglasila vanrednu situaciju kako bi obuzdala prvi talas virusa.

U to su vreme slučajevi zaraze i smrtni slučajevi od korona virusa rasli, a bolnice su brzo popunjene pacijentima.

Od tada je više od 81.000 ljudi u Španiji umrlo od korona virusa.

Prema vanrednim pravilima vlade, gotovo svim ljudima u zemlji naređeno je da ostanu kod kuće, a odlazak im je dozvoljen samo iz osnovnih razloga.

Pravila su bili na snazi do juna 2020. godine, mada su neka ograničenja vraćena kasnije tokom godine kada se zemlja suočila sa drugim talasom.

Ali španski Ustavni sud ocenio je da uvedene mere nisu bile u skladu sa Ustavom jer su ograničile osnovna prava ljudima.

Vlasti u drugom najvećem australijskom gradu Melburnu, u državi Viktorija, uvode novi karantin zbog 18 slučajeva zaraze.

Ovo je peto zaključavanje u državi Viktorija od početka pandemije.

Novi karantin biće na snazi do utorka.

Odluka vlasti znači da je oko 40 odsto australijskog stanovništva sada pod režimom izolacije u kući.

BBC

BBC

