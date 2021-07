Zvezdu čeka put u Kazahstan: Kairat izbacio Makabi

Danas pre 1 sat | Sport Klub

Fudbaleri Crvene zvezde igraće protiv Kairata u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, pošto je kazahstanski tim u dvomeču prve runde savladao Makabi Haifu.

Posle 1:1 u Izraelu, sastav iz Almatija je slavio u revanšu na svom terenu sa 2:0 Prva utakmica igra se u utorak ili sredu u Almatiju, dok je revanš sedam dana kasnije u Beogradu. Nekadašnji napadač moskovskog CSKA Vagner Lav doveo je Kairat do prednosti u 10. minutu. Posle dobre akcije domaćina, lopta je stigla do Aibola Abikena, koji je sjajno proigrao brazilskog špica za rutinsku egzekuciju sa sedam metara. Taj rezultat ostao je aktuelan do 66. kada je Abiken