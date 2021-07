Ljudi, ko boga vas Molim budite odgovorni Predsednik apelovao na građane da se vakcinišu! Stiže i 5. Vakcina, nabavljena moderna

Kurir pre 9 sati

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je u novootvorenoj zdravstvenoj stanici u Borči apelovao na građane da se vakcinišu a one koji neće da makar ćute i ne dođu u priliku da ubiju nekog šireći neodogovorne priče i gluposti poput čipova u vakcinama.

Zahvalio se epidemiolozima i apelovao na ljude da se vakcinišu rekavši da u ovom trenutku imamo 1,3 miliona slobodnih doza kojima ne ističe nikakav rok, te pozvao lekare da smao odluče i kažu kada treba da se krene sa 3. dozom i da li će se vakcine mešati jer mnogim ljudima već ističe zaštita pošto su se vakcinisali pre 6-7 meseci. View this post on Instagram A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) Molim lekare da donesu odluku o trećoj vakcini Vučić