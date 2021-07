Stižu jezive vesti iz Nemačke: Nevreme odnelo čak 20 života, 70 nestalih u poplavama, uništeno na desetine kuća i automobila video

Kurir pre 38 minuta

Nevreme pogodilo zapadnu Nemačku, a zbog obilnih kiša i poplava srušilo se šest kuća. Brojevi nestalih i stradalih rastu iz sata u sat. Najgore pogođene su pokrajine Severna Rajna Vestfalija i Rajna-Palatinat, gde je palo 148 litara kiše po kvadratnom metru

Prema poslednjim podacima najmanje 20 osoba je poginulo, a 70 se vodi kao nestalo usled poplava koje su pogodile Nemačku nakon snažnog nevremena u noći između srede i četvrtka. Najgore su pogođene pokrajine Severna Rajna Vestfalija i Rajna-Palatinat, gde je palo 148 litara kiše po kvadratnom metru, prenosi Bild. A number of people have been killed and dozens are missing after extreme weather in Germany flooded streets and swept away vehicles. More on the floods in