Korona virus: „Logično da nevakcinisani u Srbiji plate lečenje od korone", u Crnoj Gori vaučeri od 50 evra za vakcinisane starije od 50 godina

BBC News pre 31 minuta

Reuters

U Srbiji je najavljen novi podsticaj ljudima da se vakcinišu u vidu lutrije, a Vlada Crne Gore će svim starijim od 50 godina koji su primili prvu dozu vakcine tokom jula meseca, dodeliti turistički vaučer u iznosu od 50 evra.

Jedna od tema u Srbiji je i lečenje nevakcinisanih koji su zaraženi korona virus, a ministar zdravlja Zlatibor Lončar podržao je zahtev dela lekara da takvi sami snose troškove lečenja u bolnicama.

Sasvim je logičan zahtev lekara da nevakcinisani sami plaćaju deo troškova lečenja od korona virusa, jer ima dovoljno vakcina, a mogu i da biraju koju će, izjavio je Lončar.

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) saopštila je da još nema dovoljno podataka o tome, a Mađarska od 1. avgusta uvodi treću vakcinu.

Istovremeno, šef SZO pozvao je Kinu da više sarađuje sa tom organizacijom u drugoj fazi istrage o poreklu Kovida-19.

Prva faza istrage SZO završena je u februaru i tada je zaključeno je da je malo verovatno da virus potiče iz laboratorije u Vuhanu u Kini i da verovatno potiče od slepih miševa.

Treći dan zaredom i nedelju dana pred početak Olimpijskih igara, u Tokiju, gde je na snazi vanredno stanje, zabeleženo je više od 1.000 slučajeva zaraze što je najviše od januara.

U svetu je do sada zaraženo više od 188,9 miliona ljudi, a preminulo više od četiri miliona.

Dato je 3,5 milijardi doza vakcina, pokazuju podaci Univerziteta Džons Hopkins.

BBC Simptomi Delta soja

Šta se dešava u Srbiji?

Prema najnovijim podacima, u Srbiji je u poslednja 24 časa preminuo je još jedan pacijent, a registrovano je još 156 novih slučajeva zaraze.

Od početka pandemije umrlo je 7.078 ljudi, prema podacima sa sajta covid19.rs.

Međutim, koliko je taj broj precizan nije jasno, s obzirom na to da je ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio da je do kraja 2020. godine broj preminulih bio tri puta veći od zvanično saopštavanog - dok su brojevi na zvaničnom sajtu vlade ostali isti.

Od početka epidemije zvanično su potvrđeno 718.093 slučaja zaraze.

U Srbiji je do sada bar jednu dozu vakcine protiv Kovida-19 primilo 49 odsto stanovništva, tvrde zvaničnici.

'Da ste se vakcinisali ne biste bili u bolnici' - poruka ministra zdravlja

Ovo je rekao ministar zdravlja Zlatibor Lončar.

Takav zahtev ne bi imao smisla da država nije obezbedila dovoljno vakcina za sve građane, rekao je Lončar.

Iako poreski obveznici pune državni budžet, Lončar je rekao i da „građani ne razmišljaju o troškovima lečenja jer znaju da to država plaća".

„Zdravstveni radnici sa razlogom to predlžu da bi podigli svest ljudi.

„Imate one koji ne veruju ni u koronu, ni u vakcinu, a kad se razbole znaju da će država sve da plati.

„Da ste se vakcinisali, najverovatnije ne biste bili u bolnici.

„Ovako, niti se pridržavaju mera, niti su se vakcinisali pa su došli u bolnicu i očekuju da sve država pokrije", kaže Lončar.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u četvrtak je rekao da dugotrajno ležanje bolesnika u bolnicama mnogo košta državu i to je nešto što zdravstveni fond ne može da pokrije.

„Čuo sam predloge da ne naplaćujemo lečenje nevakcinisanih a da naplaćujemo nevakcinisanima.

„Ja to ne mogu da prihvatim jer je to kršenje ravnopravnosti, ali ćemo nešto morati da uradimo. Kako i šta, nisam u stanju sada da kažem", rekao je on.

Prema pisanju dnevnog lista Politika, bolnice u Srbiji počele su da uvode pravilo po kojem zdravstveni radnici koji nisu vakcinisani ili nisu preležali korona virus, moraju po povratku sa odmora da donesu negativan PCR test koji će sami da plate.

List navodi da će mera biti na snazi do septembra jer zdravstvene vlasti strahuju da će po povratku iz inostranstva neko uneti virus u bolnicu.

„Istovremeno, smatra se da mnogi neće želeti da izdvoje za testiranje 9.000 dinara, da će promeniti stav i da će se ipak odlučiti za cepivo", dodaje Politika.

'Lekari da kažu da li je potrebna treća doza, antivakseri da prestanu da šire priče o čipovanju'

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić apelovao je na lekare da što pre preporuče da li je i kada potrebno da počne vakcinacija trećom dozom protiv korona virusa.

„Samo vas molim da odlučite kada da idemo na treću dozu i da li da se mešaju vakcine", rekao je Vučić tokom posete medicinskoj ustanovi u Borči, prenosi Beta.

Rekao je da Srbija raspolaže sa 1,3 miliona vakcina što znači da teoretski može da bude sprovedena vakcinacija polovine broja ljudi koji su se do sada vakcinisali, iako je iz tehničkih razloga na dnevnom nivou moguće imunizovati do 100.000 ljudi.

Vučić je rekao da nikome ko se vakcinisao do sada ništa nije falilo i apelovao na teoretičare zavere da ne šire neodgovorne priče o čipovanju.

„Kada to pričate, nekoga ćete da ubijete, ko vam poveruje. Nečije dete će da ostane bez majke i oca ili obrnuto".

Apelovao je na sve da se vakcinišu.

„Jedini lek je da se vakcinišemo. Ne treba nam da ponovo zatvaramo zemlju. To nam ne treba ni zbog ekonomije, jer ako se zatvorimo nema ni većih plata.", poručio je.

Vučić je dan ranije izjavio da broj ljudi koji se vakcinišu nije dovoljan i da bi za nešto više od mesec dana situacija mogla da postane zabrinjavajuća posebno što počinje sezona fudbalskih i košarkaših utakmica.

Najavio je kao stimulativnu meru i uvođenje lutrije.

„Strašno je neodgovorno od nekog ako se ne vakciniše, blago rečeno.

„Ne znam šta sve da uradimo, sad ćemo da uvodimo lutriju i da ponovo izdvojimo novac, da platimo da bi se ljudi vakcinisali", kaže Vučić.

Za razliku od pojedinih evropskih zemalja poput Grčke i Francuske koje uvode obaveznu vakcinaciju zdravstvenih radnika i zaposlenih u staračkim domovima, u Srbiji se to neće desiti zbog ograničenja u Ustavu.

„Imamo Ustav koji kaže da su svi građani ravnopravni", rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić novinarima.

„Kako da kažem jednom građaninu da on sme u tržni centar jer je vakcinisan, a drugom da ne sme jer nije? A znate da sam veliki pobornik vakcinacije. Ali kako da odbranim Ustav?", dodao je.

Pogledajte video: Sve o Delta soju virusa

Aplikacija za pomoć pacijentima koji boluju od post-kovid sindroma

U Srbiji je od 12. jula dostupna digitalna aplikacija namenjena ljudima koji imaju problema sa post-kovid sindromom.

Cilj je da aplikacija pomogne pacijentima koji i nakon preležanog Kovida-19 imaju zdravstvene smetnje, da pronađu lekara i adekvatnu terapiju.

BBC

Pogledajte: Kako da razlikujete simptome korona virusa, gripa i prehlade

Svi državljani Srbije od 12. maja mogu da preuzmu Digitalni zeleni sertifikat, odnosno potvrdu o izvršenoj vakcinaciji protiv korona virusa i rezultatima različitih testiranja na kovid-19.

Digitalni zeleni sertifikat, pored ličnih podataka - imena, prezimena, JMBG-a, pola i broja pasoša, sadrži podatke da li je neko vakcinisan, broj primljenih doza, kao i datum primanja prve i druge doze.

Ovaj sertifikat sadrži i rezultate PCR, antigenskog i serološog testa.

Digitalni zeleni sertifikat dobijaće i oni koji su u prethodnih šest meseci preležali preležali Kovid-19, a posle toga se nisu vakcinisali.

U sertifikat je upisan i podatak o pozitivnom testu.

Ovaj sertifikat moguće je preuzeti preko sajta eUprava.

Prijavljivanje za vakcinaciju u Srbiji je moguće preko portala e-Uprave, Vajber aplikacije, kao i telefonom preko pozivnog centra na broj 0800 222 334.

Ukratko iz sveta:

SZO traži od Kine da više sarađuje u drugoj fazi istraživanja o poreklu korona virusa

traži od Kine da više sarađuje u drugoj fazi istraživanja o poreklu korona virusa Većina medicinskih i prosvetnih radnika u Rusiji primila obaveznu vakcinu

primila obaveznu vakcinu U glavnom gradu Japana, Tokiju , domaćinu Olimpijskih igara, treći dan zaredom više od 1.000 novozaraženih

, domaćinu Olimpijskih igara, treći dan zaredom više od 1.000 novozaraženih U Crnoj Gori vaučeri od 50 evra za vakcinisane starije od 50 godina

vaučeri od 50 evra za vakcinisane starije od 50 godina Australijski grad Melburn ponovo ulazi u karantin zbog 18 slučajeva zaraze

ponovo ulazi u karantin zbog 18 slučajeva zaraze U svetu je do sada zaraženo više od 188,9 miliona ljudi, a preminulo više od 4 miliona. Dato je 3,5 milijardi doza vakcina, pokazuju podaci Univerziteta Džons Hopkins

BBC

Kakva je situacija u regionu?

Bosna i Hercegovina - 205.267 potvrđenih slučajeva

Do sada je umrlo 9.665 ljudi, a oporavilo se 186.872 ljudi

Hrvatska - 361.218 potvrđenih slučajeva

Do sada je preminulo 8.233, a oporavilo se 352.332 ljudi

Slovenija - 258.045 potvrđenih slučajeva

Do sada je preminulo 4.425, a oporavilo se 252.937 ljudi

Severna Makedonija - 155.868 potvrđenih slučajeva

Od posledica korona virusa do sada je preminulo 5.487 ljudi, a oporavilo se 151.089

Crna Gora - 100.567 potvrđenih slučajeva

Preminulo je 1.621, a oporavilo se 98.619 ljudi

Kosovo - 107.883 potvrđena slučaja

Do sada je preminulo 2.264 ljudi, oporavilo se 105.514

Kako je u svetu?

Šef Svetske zdravstvene organizacije pozvao je Kinu da više sarađuje sa SZO u drugoj fazi istrage o poreklu Kovida-19.

Prva faza istrage SZO završena je u februaru.

Zaključeno je da je malo verovatno da virus potiče iz laboratorije u Vuhanu u Kini i da je verovatni prenosilac sleši miš.

Dr Tedros Gebrejesus je rekao da su sada potrebni neobrađeni podaci o pacijentima od početka pandemije.

Kina nije delila ove podatke sa timom SZO tokom prve istrage, dodao je.

Takođe je zatražio jasne informacije o laboratoriji u Vuhanu, navodeći da i sam kao medicinski radnik zna da se mogu dogoditi incidenti.

To je najsnažniji pokazatelj da SZO i dalje razmatra teoriju curenja virusa iz laboratorija, uprkos tome što stručnjaci kažu da je to malo verovatno.

Kina je nazvala apsurdnom teoriju da je korona virus iscureo iz laboratorije u Vuhanu i dodala da će politizacija tog pitanja otežati dalju istragu.

Portparol ministarstva spoljnih poslova Džao Ligjijan izjavio je da je neke podatke nemoguće kopirati, niti mogu da napuste Kinu, jer sadrže i privatne informacije, preneo je Rojters.

Spekulacije o tome da je virus procureo sa vuhanskog Institutu za virusologiju - jedne od vodećih kineskih laboratorija za istraživanje virusa - počele su prošle godine, a najviše je o tome govorio bivši američki predsednik Donald Tramp.

Komitet SZO za vanredne situacije rekao je da se očekuje da će se nove i opasnije varijante proširiti širom sveta i da pandemija nije ni blizu kraja.

„Mi i dalje trčimo za ovim virusom, a virus i dalje trči za nama", kažu iz SZO.

Dok pojedine zemlje sveta već uvode treću dozu vakcine u nameri da dodatno zaštite pre svega zdravstvene radnike, Svetska zdravstvena organizacija kaže da još nema dovoljno podataka i analiza.

U međuvremenu, mađarski premijer Viktor Orban saopštio je da će stanovništvu biti ponuđena treća doza vakcine od 1. januara, a da će za zdravstvene radnike vakcinacija biti obavezna.

Rekao je da će lekari odlučiti koju će treću dozu uzeti građani i da treba da prođe najmanje četiri meseca od druge doze, ukoliko lekari ne savetuju drugačije, preneo je Rojters.

Mađarska sa 10 miliona ljudi, bila je među zemljama u Evropi koja je najbrže vakcinisala stanovništvo, ali i jedina članica EU koja naširoko upotrebljava rusku i kinesku vakcinu.

Ova zemnja koristi i vakcine Fajzer, Moderna i AstraZeneka.

Vlasti u drugom najvećem australijskom gradu Melburnu, u državi Viktorija, uvode novi karantin zbog 18 slučajeva zaraze.

Ovo je peto zaključavanje u državi Viktorija od početka pandemije.

Novi karantin biće na snazi do utorka.

Odluka vlasti znači da je oko 40 odsto australijskog stanovništva sada pod režimom izolacije u kući.

Pogledajte video: Kako nastaje kolektivni imunitet

BBC

BBC

Pratite nas na Fejsbuku i Tviteru. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 07.16.2021)