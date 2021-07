Velika pobeda Hamiltona u trci na Silverstonu (VIDEO)

Radio sto plus pre 2 sata

Sedmostruki svetski šampion vozač Mercedesa Luis Hamilton pobedio je danas u trci Formule 1 za Veliku nagradu Velike Britanije i pored kazne od 10 sekundi koju je dobio zbog incidenta sa Maksom Verstapenom iz Red Bula.

Hamilton je u 50. krugu obišao do tada vodećeg Šarla Leklera iz Ferarija i na Silverstonu ostvario 99. pobedu u karijeri. On je to učinio uprkos kazni od 10 sekundi koju je dobio posle incidenta sa Maksom Verstapenom iz Red Bula u prvom krugu. U borbi za prvo mesto Hamilton je sa unutrašnje strane pokušao da pretekne Verstapena i zakačio ga je. Vozač Red Bula je pri velikoj brzini udario u zaštitnu ogradu, prvo je izašlo vozilo bezbednosti na stazu, pa je trka