Hamilton stao sebi u odbranu, smatra da nije kriv

Incident koji se dogodio danas za vreme trke za veliku nagradu Velike Britanije, na kraju je doneo Luisu Hamiltonu pobedu.

Iako je Britanac kažnjen sa 10 sekundi, uspeo je da slavi, a Ferstapen je poslat na bolnička ispitivanja. Zahvaljujući ovoj pobedi Hamilton je smanjio ukupni zaostatak za Holanđaninom za svega sedam poena razlike. Prvi čovek Red Bula Kristijan Horner žalio se na Hamiltonovu vožnju. "Bio je to ogroman incident, a mogao je da bude još veći. Svaki vozač zna da se to ne radi – što se mene tiče, to je prljava vožnja. Bio je to sto odsto Maksova ugao. Što se mene tiče,