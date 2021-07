Džef Bezos danas leti u svemir, ide na veću visinu od Brensona

N1 Info pre 2 sata | Autor:Srna

Džef Bezos, najbogatiji čovek na svetu, spreman je da danas poleti u svemir u svom raketnom brodu "Nju šepard" u istorijskom podorbitalnom letu, što je nova prekretnica u privatnim putovanjima u kosmos.

Američki milijarder će u 15.00 časova po srednjoevropskom vremenu poleteti iz pustinje u Zapadnom Teksasu do ivice svemira, a let će trajati 11 minuta. Pre devet dana, njegov veliki konkurent Ričard Brenson obavio je uspešno prvi turistički let do svemira preko svoje kompanije „Virdžin galaktik“, ali će Bezos dostići veću visinu – 100 kilometara u poređenju sa Brensonovih 86 kilometara. Zajedno sa Bezosom u raketnom brodu će biti njegov brat Mark, potom