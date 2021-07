Dačić: Ono što Kurti govori nema veze sa realnošću

RTS pre 2 sata

Predsednik Narodne skupštine Srbije Ivica Dačić smatra da Srbija treba da bude strpljiva i da stalno ističe svoju opredeljenost za dijalog sa Prištinom, bez obzira na to šta govori premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić informisao je predsednika Skupštine Ivicu Dačića o jučerašnjim sastancima u okviru nove runde dijaloga Beograda i Prištine. "Svi znaju da ono što Kurti govori nema nikakve veze sa realnošću, da je to potpuno van agende dijaloga i da je sve usmereno na to da se ne vratimo na suštinu priče – a to je ispunjavanje onoga što je potpisano: formiranje Zajednice srpskih opština i dijalog za dolazak do političkog rešenja za probleme na