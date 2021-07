Pre podne oblačno, kiša, po podne prestanak padavina

RTV pre 10 minuta | Tanjug

NOVI SAD - U Srbiji će danas biti pretežno oblačno, mestimično sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, a više padavina se očekuje u prvom delu dana.

Od podneva na severu, a do kraja dana i u ostalim krajevima prestanak padavina i postepeno smanjenje oblačnosti. Vetar slab i umeren severozapadni. Najniža temperatura od 16 do 20 C, najviša od 24 do 28 C, saopštio je Republički hidrometerološki zavod. U Novom Sadu ujutro i pre podne pretežno oblačno, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Sredinom dana prestanak padavina i postepeno smanjenje oblačnosti. Vetar slab severozapadni. Najniža