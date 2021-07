Talibani napali predsedničku palatu! Kamere snimile sve - pogledajte reakciju predsednika dok su padale rakete (video)

Večernje novosti pre 3 sata | Novosti online

Foto: AP Photo/Rahmat Gul/Jutjub/AFP News Agency Kako se vidi na televizijskom prenosu, Gani i zvaničnici su nastavili sa molitvom i dok su eksplozije potresale grad.

Za sada nema izveštaja o poginulima ili povređenima. Video by national TV shows the moment rockets landed near the Presidential Palace during Eid prayers this morning. pic.twitter.com/WmEniyfLfM — TOLOnews (@TOLOnews) July 20, 2021 Rakete su ispaljene iz severnog dela prestonice, i pale su u blizini predsedničke palate, a snage bezbednosti su brzom akcijom stigle na mesto odakle su lansirani projektili. 3 #Rockets attack near the Presidential Palace in downtown