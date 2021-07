"Nećemo zatvarati diplomatska predstavništva u EU": Ministar Belorusije o prioritetima spoljne politike u budućnosti

Blic pre 1 sat

Ministar spoljnih poslova Belorusije Vladimir Makei izjavio je danas da Minsk u bliskoj budućnosti neće zatvarati svoja diplomatska predstavništva u EU. - U ovoj fazi ne planiramo zatvaranje naših predstavništava u bilo kojoj zemlji EU, ali naravno da ćemo pratiti situaciju.

Smatramo da EU može biti normalan partner Belorusiji, ali da bi se to postiglo neophodno je vratiti se razumnim osnovama suživota koje su do skoro postojale u našim odnosima - izjavio je u intervjuu za novinsku agenciju BelTA beloruski šef diplomatije, prenosi TASS. Ministar inostranih poslova Belorusije potvrdio je da je početkom ove godine raspravljano o "optimizaciji" diplomatskih kancelarija, ali nakon sastanka o prioritetima spoljne politike on je kazao da