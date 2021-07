Uživo predsednik Srbije u poseti manastiru Manasija: Monahinje su fantastične žene, dogovorili smo podršku i pomoć

Kurir pre 33 minuta

Predsednik Aleksandar Vučić obilazi danas opštine Despotovac, Paraćin i Rekovac.

Vučić je započeo posetu opštini Despotovac obilaskom rekonstruisane srednje Tehničke škole, pa je posetio i Dom zdravlja. Potom je bio u manastiru Manasija. 10.56 - O napadima iz regiona zbog izjave ministra Vulina - Nisam neko ko želi da zapuši usta bilo kome. Vulin je moj prijatelj, s njim se ne slažem u nekim stvarima, to je bio njegov stranački skup. Srbija ima svoje granice koje su međunarodno priznate, u UN, to je naša politika. To neću da ponavljam više. Oni