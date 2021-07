Brnabić: „Goldman Saks“ razmatra ulaganje u Srbiji

Nova pre 6 sati | Autor:RTS Autor:RTS

Američka investiciona grupacija "Goldman Saks" razmatra da prvi put ulaže u Srbiji, dogovoreno je u Njojorku na sastanku premijerke Srbije Ane Brnabić sa čelnim ljudima te grupacije.

Kako je preneo RTS, Brnabić je rekla da „oni ne dolaze tek tako“ i da „nisu prisutni nigde u regiji“. „Čini mi se da smo uspeli da dobijemo od njih to da imamo možda jedan mali zajednički projekat, da oni vide da to što mi pričamo zaista jeste tako“, rekla je premijerka koja je završila dvodnevnu posetu SAD. Prema njenim rečima, „kada otvorite ta vrata, to je neka drugačija perspektiva“. Brnabić je ranije, posle sastanka sa predstvnicima IT kompanija, najavila