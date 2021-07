Stižu nam paklene vrućine! Očekujte +40 tokom dana, ali i tropske noći, bićemo nervozni i neispavani

Blic pre 1 sat | Blic

Posle nekoliko dana pljuskova, oluja i nevremena, vreme se konačno ustalilo, ali nas već od nedelje očekuje novi tropski talas sa temperaturama i do 40 stepeni! - Sve do vikenda preko našeg regiona će strujati suv, ali ne baš preterano topao vazduh, te će noći biti vrlo sveže, a dani pretežno sunčani uz povremenu umerenu oblačnost i sasvim malu verovatnoću pojave lokalnog pljuska. Jutarnji minimumi od 9 do 17 stepeni, a dnevni maksimumi od 23 do 27, samo na jugu